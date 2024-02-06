Як видалити іржу з сантехніки за пару хвилин без хімії: вражаючий лайфхак

Іржа на сантехніці - неприємна проблема, з якою стикаються навіть найчистіші господині. Жорстка вода сприяє її появі, а позбутися іржі не завжди легко.

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На щастя, існують доступні та ефективні методи боротьби з цією проблемою. Один з них - використання звичайного лимона. Про це пише Телеграф.

Лимонна кислота, що міститься в лимоні, є природним очищувачем і має чудові властивості для видалення іржі.

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Як використовувати лимон для очищення умивальника?

Підготуйте лимон: візьміть один лимон і перетворіть його на пюре, не очищаючи від шкірки, але видаливши кісточки. Змішайте з чистячим засобом:додайте до лимонного пюре порошок для чищення зубів або зубну пасту,щоб отримати густу суміш. Нанесіть на уражені ділянки:рівномірно розподіліть суміш на місцях,де є іржа, і залиште на 1 годину. Змийте: після закінчення часу ретельно змийте суміш водою. Повторюйте: для досягнення кращого результату регулярно повторюйте цю процедуру.

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