Чи можна собакам їсти каші і як вони пливають на здоров'я тварин

Злаки у кормах для собак – це тема, яка викликає багато суперечок. Деякі люди вважають, що злаки шкідливі для собак, оскільки вони не є їхньою природною їжею, містять глютен або мікотоксини.

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Інші ж вважають, що злаки є важливим джерелом поживних речовин для собак і не становлять небезпеки для їхнього здоров'я, пише elpais.

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Чи є злаки природною їжею для собак?

Відповідь на це питання залежить від того, що ми вважаємо природною їжею для собак. Якщо ми вважаємо, що природною їжею для собак є те, що вони їли в дикій природі, то тоді злаки не є природною їжею для собак. Вовки, предки собак, є м'ясоїдними тваринами, і їхня дієта складається в основному з м'яса, кісток та внутрішніх органів. Злаки в їхній дієті присутні вкрай рідко.

Однак, якщо ми вважаємо, що природною їжею для собак є те, що вони їли в процесі одомашнення, то тоді злаки є природною їжею для собак. З моменту одомашнення собаки перейшли на всеїдну дієту, і в їхню раціон поступово почали включати злаки. Злаки є хорошим джерелом енергії, білка, вітамінів і мінералів, тому вони стали важливою частиною раціону собак.

Чи можуть собаки перетравлювати крохмаль?

Собаки мають ферменти, необхідні для перетравлення крохмалю. Однак, у порівнянні з людьми, собаки виробляють менше цих ферментів. Це означає, що собаки можуть перетравлювати крохмаль, але не так ефективно, як люди.

Чи викликають злаки у собак алергію або інші захворювання?

Злаки можуть викликати алергію або інші захворювання у собак, але це відбувається рідко. У собак, як і у людей, може бути алергія на глютен. Глютен – це білок, який міститься в деяких злаках, таких як пшениця, жито та ячмінь. Алергія на глютен може викликати у собак різні симптоми, включаючи здуття живота, діарею, блювоту та висипання на шкірі.

У собак також може бути непереносимість глютену. Непереносимість глютену не є алергією, але вона може викликати у собак схожі симптоми. Непереносимість глютену може бути викликана різними факторами, включаючи генетику та вік.

Крім того, злаки можуть містити мікотоксини – токсичні речовини, які виробляють гриби. Мікотоксини можуть викликати у собак різні захворювання, включаючи печінкові та ниркові проблеми.

Чи є беззернові корми кориснішими для собак?

Беззернові корми не завжди є кориснішими для собак, ніж корми, що містять злаки. Беззернові корми часто містять більше білка, ніж корми, що містять злаки. Однак, надлишок білка може бути шкідливим для собак.

Беззернові корми також часто містять більше жиру, ніж корми, що містять злаки. Це може бути шкідливим для собак, які мають надмірну вагу, ожиріння або проблеми з нирками.

Крім того, деякі дослідження показали, що беззернові корми, багаті бобовими, можуть підвищувати ризик розвитку дилатаційної кардіоміопатії у собак.

Висновок

Загалом, немає наукового обґрунтування для вибору беззернового корму для здорових собак без відомих захворювань. Злаки можуть бути корисними для собак, якщо вони є частиною збалансованого раціону.

Ось кілька рекомендацій щодо вибору корму для собак:

Вибирайте корм, який розроблений для віку, породи та рівня активності вашої собаки.

Читайте етикетку корму, щоб переконатися, що він містить усі необхідні поживні речовини.

Якщо у вашої собаки є захворювання, обговоріть з ветеринаром, який корм найкраще підходить для неї

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