Чи можна працювати на городі у Страсний тиждень перед Великоднем: що кажуть повір'я

5 травня православні українці відзначатимуть Великдень. Це одне з найважливіших свят у році, до якого ретельно готуються протягом усього Страсного тижня. Однак саме в цей час розпочинається активний сезон городніх та садових робіт. Багато людей хочуть встигнути посадити все необхідне, щоб отримати багатий врожай.

Тож виникає питання: чи можна працювати на городі та в саду у Страсний тиждень та на Великдень? Про це пише видання vsn.ua.

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Що кажуть народні звичаї та прикмети?

Згідно з народними віруваннями, працювати на землі протягом Великого або Страсного тижня, а також у сам Великдень категорично забороняється.

Вважалося, що земля в цей час "не приймає насіння", тому будь-які посадки не дадуть результату або ж врожай буде мізерним.

Існували й інші прикмети:

Якщо працювати на городі у Великий понеділок, весь врожай згниють від дощів.

Праця в середу призведе до того, що сад та город поб'є град.

У Великодню седмицю не можна виконувати жодних робіт, пов'язаних з садівництвом та городництвом, адже вони не принесуть успіху.

У сам Великдень особливо небезпечно рубати дрова, пиляти та різати.

Що кажуть священнослужителі?

Насправді, у Біблії немає жодної суворої заборони на виконання будь-яких робіт у ці дні.

Тож з точки зору релігії, садові та городні роботи не є гріхом.

Однак священники рекомендують утриматися від подібної діяльності у Страсний тиждень та на Великдень.

Це пов'язано з тим, що в цей період віруючим слід зосередитися на молитвах, духовних роздумах та згадуванні останніх днів земного життя Ісуса Христа.

Важливо відкинути все мирське та матеріальне, щоб зосередитися на дійсно важливих речах.

Звичайно, у сам Великдень ніхто не працює, адже це свято, яке символізує радість.

Цього дня згадується перемога Ісуса Христа над гріхом і смертю, що для вірян є головною подією історії, яка відкрила кожній людині шлях у Царство Небесне.

Проте, якщо у вас немає іншої можливості виконати необхідні роботи, це не буде considered гріхом.

А якщо ви робите щось, щоб допомогти ближньому, наприклад, перекопати город для бабусі, якій нікому більше допомогти, то це буде навіть вітатися.

Священнослужителі підкреслюють, що будь-яка добра справа не є гріхом і її можна робити в будь-який час.

Отже, рішення про те, чи працювати на городі та в саду у Страсний тиждень та на Великдень, остаточно залежить від вас.

З одного боку, немає жодних релігійних заборон на подібну діяльність.

З іншого боку, рекомендується зосередитися на духовному розвитку та святкуванні Великодня.

Нагадаємо, ми вже писали, що потрібно першим висадити на Великдень.

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