Чи можна приймати ліки після закінчення терміну придатності: відповідь вас здивує

Багато людей зберігають ліки вдома роками, не перевіряючи їхній термін придатності. Однак робити так не варто, оскільки це може призвести до негативних наслідків для здоров'я.

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Про це пише Ukr.media.

Термін придатності — це період, протягом якого виробник гарантує ефективність та безпеку ліків. Цей період визначається в результаті лабораторних досліджень, які проводяться на різних етапах розробки та виробництва препарату.

Після закінчення терміну придатності ліки можуть втратити свої лікувальні властивості, а також стати небезпечними для здоров'я. Ось кілька можливих наслідків вживання прострочених ліків:

Неефективність лікування. Якщо ліки втрачають свою дію, вони не будуть ефективними у лікуванні захворювання. Це може призвести до прогресування хвороби та погіршення стану здоров'я.

Розмноження бактерій. У деяких препаратах, таких як очні краплі та назальні спреї, з часом можуть розмножуватися бактерії. Це може призвести до розвитку інфекції.

Зміна хімічного складу. У деяких препаратах з часом може відбутися зміна хімічного складу. Це може зробити ліки токсичними для організму.

Оскільки неможливо передбачити, як поведе себе препарат після закінчення терміну придатності, краще не ризикувати своїм здоров'ям і не приймати прострочені ліки.

Щоб убезпечити себе, необхідно регулярно перевіряти свою аптечку і утилізувати ліки, термін придатності яких закінчився. На інструкціях до застосування зазвичай вказуються рекомендації щодо утилізації ліків.

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Як правильно зберігати ліки?

Для того, щоб ліки зберігали свої властивості якомога довше, необхідно дотримуватися таких правил зберігання:

Зберігайте ліки в сухому, прохолодному місці, захищене від світла.

Не зберігайте ліки у ванній кімнаті або біля плити.

Зберігайте ліки в недоступному для дітей місці.

Якщо ви дотримуєтеся цих правил, ліки з більшою ймовірністю збережуться в хорошому стані до закінчення терміну придатності.

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