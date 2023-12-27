Чи можна казати 'говорити по-українськи': мовознавець здивував відповіддю

Чимало людей не знають, чи не буде вислів "говорити по-українськи" неправильним. Натомість є інша форма, що звучатиме органічніше.

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"Говорити по-українськи" – це правильно варіант, але це рідко вживаний варіант. Про це мовознавець Олександр Авраменко розповів для "Сніданку з 1+1".

Також правильною є форма "говорити по-українському". Однак найкраще вживати вислів: "говорити українською".

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Водночас варто уникати висловів "на українській мові" чи "укрАїнській мові", адже ці слова – мовні покручі.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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