Можуть значно погіршити стан: які продукти слід виключити з раціону, якщо у вас високий цукор

Надмірне споживання цукру може мати згубні наслідки для здоров'я, провокуючи розвиток діабету, надмірної ваги та серцево-судинних захворювань. Однак правильне харчування дозволяє тримати рівень глюкози під контролем. Відмова від певних продуктів, що підвищують цукор у крові, є першим кроком до оздоровлення.

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Солодкі газовані напої містять величезну кількість цукру, що може призвести до інсулінорезистентності - стану, коли клітини не реагують на інсулін належним чином.Це украй небезпечно, адже інсулін відповідає за засвоєння цукрів організмом. Про це пише Радіотрек.

Продукти з білого борошна, такі як хліб та випічка, мають високий глікемічний індекс, що призводить до різкого стрибка цукру після їх споживання. Замініть їх на цільнозернові вироби з клітковиною, яка сповільнює засвоєння вуглеводів.

Консервовані фрукти та соки також багаті на цукри, тому краще споживати свіжі ягоди та фрукти помірної солодкості, як-от яблука, груші чи журавлина. Запікання фруктів зберігає їхні корисні властивості.

Овочі з високим вмістом крохмалю, такі як картопля, буряк, морква та кукурудза, можуть спричинити викид глюкози в кров. Проте їх можна споживати в обмежених порціях у комбінації з білковою їжею.

Жирне червоне м'ясо, ковбасні вироби багаті на насичені жири, що порушують чутливість клітин до інсуліну. Замініть їх на пісні джерела білка: курятину, індичку, рибу.

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Алкоголь містить багато цукрів, особливо солодкі вина, лікери та коктейлі. Він також порушує вироблення інсуліну підшлунковою залозою. Навіть помірні дози можуть спричинити різкі стрибки глюкози у діабетиків, тому за високого цукру краще повністю відмовитися від алкоголю.

Готові промислові соуси, приправи та заправки часто містять приховані цукри та підсолоджувачі. Готуйте їх самостійно, використовуючи спеції, лимонний сік, зелень замість цукру.

Нагадаємо, ми вже писали, яка картопля найкорисніша.

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