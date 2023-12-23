Може викликати загострення хвороби: кому категорично протипоказано їсти червону ікру
Ікра - це традиційний новорічний делікатес, який люблять багато людей. Однак, як і будь-який інший продукт, вона може бути шкідливою для здоров'я, якщо її вживати в надмірних кількостях або при деяких захворюваннях.
Про це пише Час Дій.
Ікра багата на омега-3 жирні кислоти, які корисні для серцево-судинної системи. Однак вона також містить багато солі, яка може підвищувати артеріальний тиск. Тому людям з гіпертонічною хворобою слід обмежити вживання ікри.
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Крім того, ікра може негативно впливати на слизову оболонку шлунка. Тому людям з виразковою хворобою або гастритом слід уникати її вживання.
Ось кілька порад, як безпечно вживати ікру:
- Вибирайте ікру з низьким вмістом солі.
- Обмежуйте порції ікри до 100 грамів на день.
- Не вживайте ікру на голодний шлунок.
Якщо ви страждаєте від будь-яких захворювань, перед вживанням ікри слід проконсультуватися з лікарем.
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