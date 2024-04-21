Може продовжити життя та захищає від старіння: який фрукт варто включити в свій щоденний раціон

Завдяки своїм чудодійним властивостям, манго вважається одним із найкорисніших екзотичних плодів. Цей соковитий фрукт багатий на вітаміни, мінерали та волокна, що роблять його неймовірно цінним для підтримки здоров'я, молодості та краси. Розглянемо детальніше, чому варто включити манго до свого раціону та кому слід бути обережним з його вживанням. Про це пише ТСН.

8 переваг манго для організму

Сприяє травленню та прискорює метаболізм. Зміцнює імунну систему. Покращує гостроту зору. Підвищує еластичність шкіри та зміцнює волосся. Підтримує здоров'я серця та судин. Покращує пам'ять та активізує роботу мозку. Знижує ризик виникнення раку. Допомагає боротися із запальними процесами.

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Цілющі властивості манго

Нормалізує травлення та бореться із запорами завдяки вмісту клітковини та води. Пребіотики у волокнах створюють сприятливе середовище для корисних бактерій. Манго також пришвидшує метаболізм, сприяючи схудненню.

Зміцнює імунітет, виводячи токсини та активізуючи обмін речовин. Вітаміни А та С, а також каратиноїди утворюють захисний бар'єр від вірусів і патогенних бактерій, що робить манго ідеальним засобом для профілактики застуди, грипу та авітамінозу.

Відновлює стан волосся та шкіри, сповільнюючи процеси старіння. Вітамін С стимулює вироблення колагену, вітамін А продовжує молодість та еластичність шкіри, мідь захищає від вільних радикалів, а калій утримує вологу всередині шкіри. Тому екстракти манго широко використовуються в косметичній промисловості.

Покращує зір завдяки високому вмісту вітаміну А, який допомагає боротися з дегенерацією та втратою зору. Вітамін В6 захищає від втоми очей, що може спричиняти головний біль. Манго також корисне при лікуванні короткозорості.

Стабілізує тиск, перешкоджає розвитку запальних процесів та утворенню пухлин. Завдяки пектину манго покращує еластичність судин, що є профілактикою атеросклерозу. Його рекомендують вживати після операцій для відновлення кровотоку завдяки високому вмісту заліза.

Завдяки антиоксидантам, манго знижує ризик виникнення раку кишківника, молочних залоз, простати, шкіри та крові, боротьба із вільними радикалами, які спричиняють рак. Поліфенол у манго знижує окисний стрес, що є причиною ракових захворювань.

Поліпшує настрій та пам'ять. Глутамінова кислота в манго покращує пам'ять, активізує роботу мозку та захищає нервові клітини від загибелі. Вітаміни групи В сприяють якісному сну. Манго стимулює вироблення "гормонів щастя", тому підвищує настрій. Також цей фрукт є природним афродизіаком, що позитивно впливає на сексуальне здоров'я.

Манго має протизапальні властивості, тому корисне при захворюваннях нирок та сечовивідної системи. Його антисептична дія допомагає знімати біль ясен, тіла і знижувати температуру.

Обмеження у вживанні манго

Може спричинити алергічну реакцію, виражену свербінням, почервонінням шкіри, кашлем, набряком губ.

У м'якоті містяться речовини, які можуть провокувати дерматит.

Високий вміст калію може перевантажити нирки, спричинивши больове виведення каменів.

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