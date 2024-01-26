Потужних ударів буде більше: оновився розклад магнітних бур до кінця січня
Землю накрили потужні геомагнітні коливання, сила яких сягла 5 балів з 9 можливих. Потужна магнітна буря червоного рівня триватиме дві доби поспіль.
За даними центру Meteoagent, період затишшя настане лише з 28 січня, цього дня очікуються геомагнітні шторми силою у 4 бали (помаранчевий рівень небезпечності). У період з 29 по 31 січня нових ударів не прогнозується. Прогноз ще може змінитися, оскільки активність Сонця спрогнозувати неможливо завчасно.
Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія
Магнітні бурі сьогодні та завтра
Що робити коли магнітні бурі
В період збурень атмосфери Землі через спалахи на Сонці люди здебільшого скаржаться на головний біль, може з'явитися дратівливість, перепади настрою, підвищення чи пониження артеріального тиску, біль у суглобах та м'язах, проблеми зі сном, також може спостерігатися загострення хронічних хвороб.
Щоб почуватися краще, рекомендується:
- Треба пити достатньо чистої води, зеленого або трав'яного чаю. А від кави, алкогольних напоїв та енергетиків варто відмовитися взагалі.
- Харчування має бути збалансованим. Споживайте достатню кількість жирів, білків, вуглеводів та клітковини. Влітку не обмежуйте себе у свіжих фруктах, ягодах та овочах.
- Більше гуляйте на свіжому повітрі, влаштовуйте легкі пробіжки та додайте легких фізичних навантажень у життя. Експерти не рекомендують проводити багато часу під прямим сонячними променями.
- Врегулюйте режим сну та відпочинку, уникайте стресових ситуацій.
Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!