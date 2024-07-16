Потужна шестибальна магнітна буря б'є по Землі: як захиститися

У вівторок, 16 липня, на Землі триває шестибальний геомагнітний шторм. Його небезпечність належить до червоного рівня.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 17 липня буря закінчиться, однак вже 18 липня почнеться знову. Геомагнітний шторм сягне сили у чотири бали.

Графік магнітних бур на липень. Джерело: Meteoagent

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Магнітні бурі стаються, коли відбуваються значні зміни в магнітному полі Землі. Ці зміни можуть бути спричинені сонячним вітром, який викидає частинки з Сонця в космос, або сонячними спалахами.

Під час магнітних бур люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, втомленість, роздратованість, незвичайні сновидіння та зміни настрою. Однак не всі люди відчувають ці симптоми, і реакція на магнітні бурі може варіювати від людини до людини.

В організмі людини магнітні бурі можуть впливати на різні фізіологічні процеси через вплив на нервову систему та електромагнітні поля. Наприклад, деякі дослідження вказують на зв'язок між магнітними бурями та збільшенням кількості серцевих нападів, гіпертонії, а також погіршенням сонячних ритмів.

Що пити коли магнітні бурі

Деякі люди відчувають полегшення від симптомів, вживаючи теплі напої, такі як чай або трав'яні настої. Теплі напої допомагають зняти напругу та заспокоїти нервову систему.

Важливо також звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте серйозний дискомфорт або погіршення самопочуття. Лікар зможе надати індивідуальні поради та рекомендації для зняття симптомів.

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