Потужна магнітна буря силою у сім балів вдарила по Землі: як захиститися

16 листопада на Землі спостерігаються потужні геомагнітні коливання, сила яких сягла 7 балі з 9 можливих. Потужна магнітна буря спаде лише у п'ятницю, коли її сила знизиться до 3 балів.

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За даними центру Meteoagent, потім настане період затишшя, однак 22 листопада геомагнітні удари посиляться. Очікується нова магнітна буря силою у 5 балів.

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Магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

Які симптоми наслідків впливу магнітних бур

Люди по-різному реагують на геомагнітні шторми. Одні в цей час не можуть підвестися з ліжка, інші навіть не здогадуються, що в природі відбуваються якісь катаклізми.

Симптоми:

Перепади артеріального тиску.

Утруднене дихання.

Аритмія.

Головний біль.

Нудота.

Прискорене серцебиття.

Ломота у суглобах.

Депресія.

Погіршення сну.

Як захистити себе від магнітних бур

Дотримуватись режиму відпочинку та сну, спати не менше 6-7 годин на добу. Якщо є можливість відпочивати вдень.

Пити чисту питну воду – до двох літрів упродовж доби.

Виключити з раціону шкідливу їжу: смажені, солоні, копчені, гострі продукти.

Збільшити вживання свіжих овочів, фруктів, ягід.

Стримати фізичне навантаження, але не виключати її повністю.

Регулярно бути на свіжому повітрі.

Захистити себе від стресу.

Відмовитися від алкоголю та цигарок.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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