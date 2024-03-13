Молоко, перекис та лимон: експерти назвали кращі засоби від стійких плям на білому одязі

Плями на білому одязі можуть стати справжньою неймовірною проблемою, особливо якщо мова йде про плями від бруду, шоколаду, кави або жиру. Але не варто панікувати.

Відео дня

Експерти пропонують чотири основні кроки, які допоможуть вам ефективно видалити навіть найскладніші плями й повернути вашому одягу первозданну білизну.

Читайте також: Шість помилок, яких ніколи не варто робити під час миття вікон

Крок 1: Вберіть пляму

Перш ніж розпочинати чищення, вберіть надлишки рідини чи жиру за допомогою паперового рушника або сухої ганчірки. Це допоможе уникнути заглиблення плями в тканину.

Крок 2: Обробіть пляму білим оцтом

Білий оцет є чудовим засобом для виведення навіть найстійкіших плям. Промокніть пляму вологою тканиною з мікрофібри, а потім замочіть одяг у розчині теплої води та білого оцту на годину. Після цього промийте одяг чистою водою.

Крок 3: Відбіліть одяг

Якщо пляма залишається, спробуйте відбілити одяг за допомогою лимона, молока або перекису водню. Для цього нанесіть один із засобів на пляму, потріть, потім ополосніть теплою водою.

Крок 4: Виперіть одяг

Завершальний крок - виперіть одяг, щоб остаточно видалити пляму. Використовуйте мильну воду для ручного прання або скористайтеся машинним пранням з додаванням харчової соди для оптимального результату.

Дотримуючись цих чотирьох кроків, ви зможете легко позбутися складних плям на білому одязі без використання токсичних хімікатів.

Раніше ми розповідали про спосіб, який допоможе легко вивести плями від шоколаду з одягу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!