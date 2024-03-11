Шість помилок, яких ніколи не варто робити під час миття вікон

З чистими вікнами оселя завжди виглядає свіжою та охайною. Однак, навіть під час миття вікон можна зробити помилки, які залишать скло вкритим розводами.

Відео дня

Експерти назвали шість помилок варто уникати, щоб забезпечити оптимальні результати та підтримати бездоганний вигляд ваших вікон.

Одна з найпоширеніших помилок під час миття вікон - це видалення бруду у сонячний день. Висока температура може спричинити висихання миючого засобу ще до того, як ви його витрете, залишаючи стійкі сліди. Рекомендується починати миття з більш затінених ділянок будинку, де сонячне світло не таке інтенсивне.

Читайте також: Чому після миття вікон залишаються розводи: пояснення експерта та ефективний мийний засіб

Перед тим, як починати миття вікон, важливо видалити бруд та пил, що накопичився на склі. Це можна зробити за допомогою щітки або ручного пилососа. Також слід зняти москітну сітку і ретельно очистити її від бруду. Щодо жалюзів, рекомендується використовувати мікрофіброву серветку для ефективного видалення пилу з обох сторін ламелів.

Необхідно утриматися від миття дуже брудних вікон миючим засобом без попереднього очищення. Це може призвести до утворення подряпин на склі. Якщо ви працюєте з дуже забрудненими вікнами, краще спочатку використовувати мильну воду для розчинення бруду, а потім нанести миючий засіб.

При виборі матеріалу для просушування вікон краще уникати використання старих тканин, які можуть залишити ворсинки на склі. Замість цього рекомендується використовувати мікрофіброві ганчірки, які ефективно вбирають воду та залишають скло без слідів. Також ракель для вікон може бути корисним інструментом для уникнення залишків води на склі.

Уникайте використання абразивних губок для очищення вікон, оскільки вони можуть залишити подряпини на склі. Для дуже забруднених вікон краще скористатися мильною водою та м’якою тканиною для ефективного очищення без ризику пошкодження скла.

Отже, дотримуючись цих порад, ви зможете ефективно мити вікна без ризику їх пошкодження, забезпечуючи бездоганний вигляд вашого будинку.

Як правильно мити вікна

За допомогою чистої тканини витріть пил з віконної рами та підвіконь, а також жалюзів. Якщо ваші вікна потребують ретельного очищення, вимийте їх мильною водою, перш ніж промити та висушити. Коли вікна висохнуть, нанесіть велику кількість засобу для миття вікон, а потім паперовим рушником без ворсу протріть скло зверху вниз, щоб воно стало блискучим.

Раніше експерти з прибирання назвали найкращий домашній засіб для миття вікон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!