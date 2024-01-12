Мода 70-х повертається: трендові штани 2024 року

Мода 70-х років, яка характеризується яскравими кольорами, вільними фасонами та етнічними мотивами, знову в моді. Це стосується і штанів. Найбільше вони порадують невисоких жінок, бо візуально збільшуватимуть ріст.

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Про це пише Радіотрек.

Ультрависокі штани

Однією з найпопулярніших тенденцій у 2024 році стануть ультрависокі штани з надвисокою посадкою. Вони можуть мати вбудований корсет, що ще більше підкреслить талію.

Ультрависокі штани можна носити з різними типами верхнього одягу. Наприклад, з ультракоротким трикотажем або сорочкою, майкою або прозорим лонгсливом, підтяжками або яскравим топом.

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Штани-вуткат

Ще однією трендовою моделлю стануть штани-вуткат. Вони мають обтисну верхню частину і розширюються від коліна до низу. Цей фасон візуально подовжує ноги, тому ідеально підходить для невисоких жінок.

Штани-вуткат можна носити як на свято, так і на будень. Їх можна поєднувати з силуетними жакетами, вкороченими бомберами, шкіряними пальтами або теплими светрами.

Сірі джинси

Синій і чорний колір джинсових речей у 2024 році поступляться місцем сірому. Сірі джинси можна носити з різними типами одягу, як і джинси інших кольорів.

Нагадаємо, ми вже писали, що буде в тренді весною - 2024.

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