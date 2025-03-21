Милі хропуни: топ цікавих фактів про мопсів

Мопси — це надзвичайно милі, доброзичливі й грайливі собаки, які здатні стати справжнім джерелом радості та антистресу для своїх господарів. А завдяки кумедним витівкам ці пухнастики часто стають справжніми зірками соціальних мереж. І хоча здається, що ми знаємо про них усе, мопси мають чим здивувати.

Ця порода з великими виразними очима та характерною плескатою мордочкою була улюбленицею китайської знаті. Вважалося, що мопси приносять щастя й достаток у дім. У середині XVI століття турецькі моряки вперше завезли цих песиків до Європи, де вони також швидко стали улюбленцями аристократів. Сьогодні мопси залишаються справжніми компаньйонами, яких обожнюють за їхній ласкавий характер та любов до спілкування. Щоправда, вони можуть бути напрочуд впертими й вимогливими до уваги. Про це пише hochu.

Ці собаки дуже чутливі до їжі: мопси не знають міри у харчуванні, тому легко набирають зайву вагу. Надмірні ласощі можуть нашкодити їхньому здоров’ю, тож важливо контролювати раціон. Незважаючи на свої невеликі розміри, мопси стали героями відомих кінофільмів і мультфільмів, серед яких "Люди в чорному", "Мітчелли проти машин", "Патрік" і "Kingsman: Таємна служба".

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Через особливості будови тіла ці собаки часто хроплять під час сну, а інколи можуть здивувати своєю природною схильністю до метеоризму. Мопси линяють майже постійно, а в періоди сезонної зміни шерсті – ще більше. Тож тим, хто надто турбується про чистоту або має алергію, варто добре зважити своє рішення перед тим, як завести такого хвостатого друга.

Спека та фізичне перенавантаження даються мопсам важко. Тому тривалі походи в гори або день під палючим сонцем на пляжі для них не підходять. Найбільше вони люблять перебувати поруч із людьми. Мопсів часто називають "тінню господаря", адже вони буквально не відходять від своїх улюблених людей ні на крок.

Попри все, мопси є досить вразливою породою зі схильністю до різних захворювань, тому потребують регулярного ветеринарного догляду. Зате відданість і любов, якими вони відповідають на вашу турботу, роблять цих маленьких собачок справжніми членами сім’ї.

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