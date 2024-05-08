Медики попередили про овочі, які можуть спровокувати розвиток небезпечної хвороби

Науковці б'ють на сполох: вживання маринованих овочів може бути пов'язане з розвитком небезпечного захворювання - раку стравоходу.

Дослідження, опубліковане в Nature, проаналізувало дані 34 раніше проведених робіт і виявило, що більша частина з них демонструють "статистично значущий" вплив маринованих овочів на ризик розвитку раку стравоходу.

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Вчені зазначають, що необхідні додаткові дослідження, щоб глибше зрозуміти цей зв'язок. Проте, попередні дані свідчать про те, що вживання маринованих овочів може бути фактором ризику розвитку раку.

Світовий фонд дослідження раку також підтверджує цю тезу, стверджуючи, що вживання маринованих овочів дійсно може призвести до розвитку раку.

Важливо зазначити, що вживання маринованих овочів несе в собі й інші ризики для здоров'я. Процес маринування зазвичай включає додавання великої кількості солі для консервації овочів. Надмірне споживання солі може призвести до підвищення артеріального тиску та збільшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Крім того, деякі маринади можуть містити шкідливі добавки, такі як барвники, ароматизатори та консерванти, які можуть викликати алергічні реакції або негативно впливати на здоров'я в довгостроковій перспективі.

Зважаючи на всі ці фактори, рекомендується обмежувати вживання маринованих овочів. Якщо ви все ж таки хочете насолодитися цим смачним продуктом, робіть це в міру й обирайте маринади, приготовані з мінімальною кількістю солі та без шкідливих добавок.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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