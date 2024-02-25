Мало калорій, багато клітковини: які овочі найкраще допомагають під час схуднення

Овочі – це невід'ємна частина здорового раціону харчування, а деякі з них особливо корисні для тих, хто хоче схуднути. Ці овочі не лише допоможуть вам схуднути, але й покращать ваше загальне самопочуття. Додайте їх до свого раціону харчування, щоб отримати максимальну користь.

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Важливо вживати овочі в поєднанні з іншими здоровими продуктами та регулярно займатися спортом, щоб досягти бажаного результату, пише РадіоТрек.

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Ось 10 овочів, які допоможуть вам досягти вашої мети:

1. Броколі:

Містить фолієву кислоту, вітаміни C, B6, K.

Низька калорійність.

Багата клітковиною.

2. Шпинат:

Має багатий склад: вітаміни, калій, цинк, залізо, кальцій, фосфор.

Низька калорійність.

Містить багато корисних мікроелементів.

3. Зелень:

Рекомендується додавати до овочевих салатів.

Містить багато вітамінів, фолієву кислоту, цинк та рибофлавін.

Низька калорійність.

4. Квасоля, горох, сочевиця та боби:

Містять більше клітковини, ніж будь-яке м'ясо.

Джерело фосфору, тіаміну та рибофлавіну.

Допомагають надовго зберегти відчуття ситості.

5. Огірки:

Сприяють виведенню з організму зайвої рідини.

Містять калій, кальцій, фосфор, магній та інші корисні мікроелементи та вітаміни.

Низька калорійність.

6. Морква:

Містить багато вітамінів A, C, K, B6.

Джерело калію, міді, фолієвої кислоти та клітковини.

Покращує травлення.

7. Селера:

Один з найефективніших спалювачів жиру.

Містить залізо, цинк, магній, кальцій, калій.

Низька калорійність.

8. Салат-латук:

Має багатий вітамінізований склад (K, A, B6, E, C).

Містить мідь, кальцій та фолієву кислоту.

Низька калорійність.

9. Спаржа:

Покращує метаболізм.

Містить марганець, селен, фосфор, калій, рибофлавін, тіамін.

Низька калорійність.

10. Цвітна та білокачанна капуста:

Практично не містять калорій.

Дарують відчуття насичення.

Містять добову норму клітковини.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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