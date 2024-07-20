Магнітні бурі посиляться до червоного рівня: прогноз геоштормів на три доби

Оновився календар магнітних бур на липень 2024 року. Згідно з графіком, сила геомагнітних ударів посилиться.

Згідно з даними порталу Meteoagent, вже 20 липня магнітна буря сягла 4 балів небезпечності, проте 21 липня вона посилиться вже до 5 (червоний рівень). Триватимуть геомагнітні збурення до 23 липня.

Магнітні бурі, розклад на липень 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

У період з 23 по 31 липня геомагнітне поле Землі перебуватиме у спокійному стані. Проте варто зазначити, що графік може суттєво змінитися, оскільки наперед передбачити магнітні бурі неможливо.

Вас також може зацікавити: Магнітні бурі змусили птахів змінити міграцію – вчені

Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі - це тимчасові коливання магнітного поля Землі, спричинені впливом сонячного вітру. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Вплив магнітних бур на людину може бути різним, залежно від її чутливості до них. Деякі люди не відчувають жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати:

Головний біль

Запаморочення

Нудоту

Збудження або дратівливість

Втому

Сонливість

Біль у м'язах і суглобах

Погіршення концентрації уваги

Порушення сну

Як пережити магнітні бурі?

Існує декілька способів, які допоможуть вам пережити магнітні бурі:

Дотримуйтесь режиму дня та висипайтеся. Харчуйтесь правильно та вживайте багато рідини. Уникайте стресових ситуацій. Займайтеся спортом або іншою фізичною активністю помірно. Приймайте контрастний душ. Вживайте заспокійливі трави, такі як валеріана або м'ята.

За необхідності приймайте знеболюючі або седативні препарати (за рекомендацією лікаря).

Пропонуємо дізнатися, чому від негоди та магнітних бур болить голова та як діє на людину метеопатія.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!