Улюблений десерт королеви Вікторії: рецепт бісквіту за 30 хвилин

Такий бісквіт готували у часи доволі суворої англійської Вікторіанської епохи. Тоді його випікали та подавали без начинки та додавали цукрову пудру зверху. Рецептом цього бісквіту поділився Shuba.

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Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 1 склянки

Розпушувач – 1.5 ч. л.

Цукор – 1 склянки

Масло вершкове - 225 г

Яйця курячі - 2 шт.

Ванільний екстракт – 1 ч. л.

Молоко – 0.5 склянки

Цукрова пудра – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Форму для випікання діаметром 20 см змастіть олією та присипте борошном надлишки струсіть.

2. Під час приготування вершкове масло повинно бути досить розм'якшеним, а яйця – кімнатної температури.

3. Борошно і розпушувач просійте в середню миску.

4. Вершкове масло з цукром збийте у блендері.

5. Додайте яйця по одному, після чого – ванільний екстракт.

6. Порційно додайте борошняну суміш та влийте молоко, перемішайте.

7. Тісто вилийте у форму.

8. Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.

9. Після остигання витягніть з форми та посипте цукровою пудрою.

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