Найкращі автомобілі для поганих доріг: який позашляховик найпопулярніший в Україні

Втомилися від ям та вибоїн на українських дорогах? Мрієте про комфортну подорож по будь-якому бездоріжжю? З таким авто ви будете їздити по українських дорогах з комфортом і без проблем!

Експерти видання Drive склали рейтинг кращих авто для наших проблемних доріг. Ознайомтесь з цією підбіркою в нашому матеріалі.

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1. Mitsubishi Pajero Sport:

Перевірений часом повнопривідний універсал, який чудово підходить для бездоріжжя.

Може здатися дещо застарілим, але все ще дає фору багатьом конкурентам.

2. Ssangyong Rexton:

Корейський позашляховик, який поєднує в собі потужність, комфорт та надійність.

Гідний конкурент Mitsubishi Pajero Sport.

3. Isuzu MU-X:

Просторий та зручний позашляховик з чудовою керованістю.

Ідеально підходить для подорожей з сім'єю.

4. Toyota Fortuner:

Легендарний позашляховик, який славиться своєю витривалістю та надійністю.

Забезпечить комфорт та безпеку навіть у найскладніших умовах.

5. Ford Everest:

Найсучасніший позашляховик у рейтингу, оснащений найновішими технологіями та функціями безпеки.

Ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт та стиль.

Важливо:

При виборі авто для поганих доріг звертайте увагу не лише на марку та модель, але й на розмір коліс.

Менші колеса (18 дюймів) краще поглинають удари та забезпечують кращу керованість на бездоріжжі.

Також важливо врахувати тип двигуна та трансмісії, щоб авто мало достатньо потужності та проходимості.

Нагадаємо, раніше було названо найпопулярніші моделі авто зі США.

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