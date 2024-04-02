Краще від нього відмовитись: названо популярний напій, який може спричинити раптову зупинку серця

Серцеві напади часто виникають раптово, і часу для надання допомоги може не вистачити. Проте, деяких випадків можна уникнути, якщо відмовитися від вживання певних напоїв.

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Команда UAportal розповідає більш детально про вплив енергетиків на організм. Згідно з інформацією, опублікованою виданням Express, ризик серцевих нападів пов’язаний саме з цим популярним напоєм.

В чому шкода енергетиків для серця

Згідно з останніми науковими дослідженнями, регулярне споживання енергетичних напоїв у великих кількостях може призвести до несподіваної зупинки серця, навіть серед осіб без видимих проблем зі здоров’ям.

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Енергетики містять високий рівень кофеїну, який часто прихований під іншими інгредієнтами, такими як гуарана. Вона виробляється з рослини й ідентична тому ж кофеїну, що є в каві.

Хоча кофеїн сам по собі вважається безпечним, його високі дози можуть спричинити серйозні негативні наслідки. Гуарана містить у два рази більше кофеїну, ніж кавові зерна, і часто комбінується з іншими стимулюючими речовинами, такими як таурин і женьшень, що може призвести до непередбачуваних ефектів.

Науковці також підкреслюють, що змішування енергетичних напоїв з алкоголем може збільшити ризик раптової зупинки серця серед молоді.

Таке може викликати серйозні та іноді незворотні серцево-судинні захворювання у молодих здорових осіб. Дослідники припускають, що це може бути пов’язано з аритмією, яка є порушенням ритму та частоти серцевих скорочень. У важких випадках це може призвести до хаотичних і швидких електричних імпульсів у нижніх камерах серця. Якщо серцевий ритм не відновиться протягом декількох хвилин, це може спричинити серйозні наслідки для здоров’я або навіть смерть.

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