Кому не можна пити кефір та чому: відповідь вас здивує

Кефір - це кисломолочний продукт, який століттями використовується людьми для покращення здоров'я. Він багатий на поживні речовини, які роблять його цінним доповненням до будь-якого раціону. Проте, важливо розуміти, що кефір не є панацеєю і його вживання може мати певні протипоказання. Про це пише тсн.

Відео дня

Користь кефіру:

Кефір містить білок, бета-каротин, амінокислоти, вітаміни A, C, групи B, а також кальцій, магній, натрій, калій, фосфор.

Завдяки цьому він може:

Зміцнювати імунітет

Покращувати еластичність шкіри та волосся

Збільшувати працездатність

Покращувати роботу травної системи

Зміцнювати кістки та суглоби (завдяки високому вмісту кальцію)

Зменшувати дратівливість, знімати стрес та напругу

Покращувати сон

Кому не можна пити кефір:

При наявності дисбактеріозу, захворювань печінки, цукрового діабету, аутоімунних та алергічних захворювань, запорів.

Людям з підвищеною кислотністю шлунку, гастритом, панкреатитом.

Маленьким дітям до 6 років (може дратувати слизову оболонку).

При алергії на молоко.

Читайте також: Нове дослідження виявило ефективність ківі у боротьбі з тромбозом

Скільки кефіру можна пити на день:

Лікарі рекомендують не більше 2 склянок на добу.

Людям з цукровим діабетом - не більше 80 грамів на день.

Перевищення дози може призвести до набору зайвої ваги.

Чому кефір не допомагає схуднути:

Кефірні дієти - це незбалансоване харчування, яке може мати негативні наслідки.

Кефір не втамовує голод, а навпаки стимулює апетит.

Вживання кефіру в великих кількостях може призвести до набору ваги.

Кефір не є низькокалорійним продуктом.

Кефір - це корисний продукт, але його слід вживати розумно. Не варто використовувати його як монодієту для схуднення. Перед тим, як змінювати свій раціон, проконсультуйтеся з лікарем.

Нагадаємо, ми вже писали, чим корисні банани.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!