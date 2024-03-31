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Здоров'я

Кому не можна пити кефір та чому: відповідь вас здивує

Ціхоцька Марія

Кому не можна пити кефір та чому: відповідь вас здивує

Кефір - це кисломолочний продукт, який століттями використовується людьми для покращення здоров'я. Він багатий на поживні речовини, які роблять його цінним доповненням до будь-якого раціону. Проте, важливо розуміти, що кефір не є панацеєю і його вживання може мати певні протипоказання. Про це пише тсн.

Користь кефіру:

Кефір містить білок, бета-каротин, амінокислоти, вітаміни A, C, групи B, а також кальцій, магній, натрій, калій, фосфор.

Завдяки цьому він може:

  • Зміцнювати імунітет
  • Покращувати еластичність шкіри та волосся
  • Збільшувати працездатність
  • Покращувати роботу травної системи
  • Зміцнювати кістки та суглоби (завдяки високому вмісту кальцію)
  • Зменшувати дратівливість, знімати стрес та напругу
  • Покращувати сон

Кому не можна пити кефір:

  • При наявності дисбактеріозу, захворювань печінки, цукрового діабету, аутоімунних та алергічних захворювань, запорів.
  • Людям з підвищеною кислотністю шлунку, гастритом, панкреатитом.
  • Маленьким дітям до 6 років (може дратувати слизову оболонку).
  • При алергії на молоко.

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Скільки кефіру можна пити на день:

  • Лікарі рекомендують не більше 2 склянок на добу.
  • Людям з цукровим діабетом - не більше 80 грамів на день.
  • Перевищення дози може призвести до набору зайвої ваги.

Чому кефір не допомагає схуднути:

  • Кефірні дієти - це незбалансоване харчування, яке може мати негативні наслідки.
  • Кефір не втамовує голод, а навпаки стимулює апетит.
  • Вживання кефіру в великих кількостях може призвести до набору ваги.
  • Кефір не є низькокалорійним продуктом.

Кефір - це корисний продукт, але його слід вживати розумно. Не варто використовувати його як монодієту для схуднення. Перед тим, як змінювати свій раціон, проконсультуйтеся з лікарем.

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