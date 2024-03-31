Кому не можна пити кефір та чому: відповідь вас здивує
Кефір - це кисломолочний продукт, який століттями використовується людьми для покращення здоров'я. Він багатий на поживні речовини, які роблять його цінним доповненням до будь-якого раціону. Проте, важливо розуміти, що кефір не є панацеєю і його вживання може мати певні протипоказання. Про це пише тсн.
Користь кефіру:
Кефір містить білок, бета-каротин, амінокислоти, вітаміни A, C, групи B, а також кальцій, магній, натрій, калій, фосфор.
Завдяки цьому він може:
- Зміцнювати імунітет
- Покращувати еластичність шкіри та волосся
- Збільшувати працездатність
- Покращувати роботу травної системи
- Зміцнювати кістки та суглоби (завдяки високому вмісту кальцію)
- Зменшувати дратівливість, знімати стрес та напругу
- Покращувати сон
Кому не можна пити кефір:
- При наявності дисбактеріозу, захворювань печінки, цукрового діабету, аутоімунних та алергічних захворювань, запорів.
- Людям з підвищеною кислотністю шлунку, гастритом, панкреатитом.
- Маленьким дітям до 6 років (може дратувати слизову оболонку).
- При алергії на молоко.
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Скільки кефіру можна пити на день:
- Лікарі рекомендують не більше 2 склянок на добу.
- Людям з цукровим діабетом - не більше 80 грамів на день.
- Перевищення дози може призвести до набору зайвої ваги.
Чому кефір не допомагає схуднути:
- Кефірні дієти - це незбалансоване харчування, яке може мати негативні наслідки.
- Кефір не втамовує голод, а навпаки стимулює апетит.
- Вживання кефіру в великих кількостях може призвести до набору ваги.
- Кефір не є низькокалорійним продуктом.
Кефір - це корисний продукт, але його слід вживати розумно. Не варто використовувати його як монодієту для схуднення. Перед тим, як змінювати свій раціон, проконсультуйтеся з лікарем.
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