Краще менше, але дорожче: скільки сумок та взуття треба мати, щоб виглядати стильно

Коли справа стосується питання стилю та створення гармонійного і водночас елегантного образу, важливу роль відіграють аксесуари. Проте для того, щоб виглядати по-справжньому модно й актуально у 2024 році, зовсім не обов'язково мати величезну кількість сумок та взуття. Достатньо дотримуватися певних правил і мати декілька базових елементів у своєму гардеробі, які стануть ідеальним доповненням до різноманітних луків.

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Саме таку думку висловлює відомий стиліст Анастасія в Instagram. За її словами, у плані взуття для створення стильних образів цілком вистачить:

Кросівки – універсальний та комфортний варіант, який підійде для повсякденних прогулянок чи активного відпочинку. Туфлі – класичний елемент жіночого гардеробу, який завжди буде доречним у діловому чи вечірньому вбранні. Лофери – практичне та водночас елегантне взуття, що дозволяє створювати як повсякденні, так і більш урочисті образи.

Ці три базові моделі стануть ідеальним доповненням до будь-якого стилю одягу та підійдуть для різних ситуацій.

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Що ж стосується сумок, то за порадами Анастасії їх достатньо мати три:

Велику сумку для роботи, яка вміщуватиме всі необхідні речі. Середню сумку для повсякденних справ та прогулянок. Акцентну сумочку для вечірніх виходів або особливих подій, яка додасть родзинку до образу.

Таким чином, дотримуючись цих простих рекомендацій, кожна жінка зможе створювати різноманітні та водночас стильні луки, комбінуючи базові елементи взуття та сумок зі своїм гардеробом. Адже справжній шик полягає не в кількості речей, а в умінні правильно їх поєднувати та створювати гармонійні образи, які відображають індивідуальність та смак їхньої власниці.

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