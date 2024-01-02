Краще їх не вживати, якщо слідкуєте за фігурою: 10 продуктів, які провокують відкладання жиру на животі

Жир на животі, або абдомінальний жир, є одним з найнебезпечніших видів жиру в організмі. Він може підвищувати ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та деяких видів раку.

Відео дня

Про це пише УНІАН.

Якщо ви хочете позбутися жиру на животі, важливо звернути увагу на свій спосіб життя. До основних факторів, які впливають на його накопичення, відносяться:

Фізичні вправи: регулярні фізичні навантаження допомагають спалювати зайві калорії та зміцнювати м'язи.

Рівень стресу: стрес може призводити до підвищення рівня кортизолу, гормону, який сприяє накопиченню жиру на животі.

Вживання алкоголю: алкоголь містить багато калорій і може сприяти збільшенню ваги.

Дієта: певні продукти можуть сприяти накопиченню жиру на животі.

До продуктів, які варто уникати, якщо ви хочете позбутися жиру на животі, відносяться:

Цукрові пластівці для сніданку: вони містять багато доданого цукру, який може сприяти набору ваги.

Попкорн в мікрохвильовці: він часто містить гідрогенізовані олії, які є основним джерелом трансжирів.

Пакована випічка: вона часто містить багато трансжирів і доданого цукру.

Смажені фастфуди: вони містять багато трансжирів, які можуть призводити до збільшення абдомінального жиру.

Оброблене м'ясо: воно містить багато насичених жирів, які можуть підвищувати ризик серцево-судинних захворювань.

Білий хліб: він містить багато очищених зерен, які можуть сприяти збільшенню вісцерального жиру.

Цукерки: вони містять багато простих вуглеводів, які можуть призводити до набору ваги.

Деякі заправки для салату в пляшках:вони можуть містити багато трансжирів і насичених жирів.

Батончики для заміни їжі: вони часто містять багато калорій, жирів, натрію, доданого цукру та рафінованих вуглеводів.

Морозиво: воно містить багато цукру і насичених жирів.

Читайте також: Зелений чай для схуднення – поради лікарів

Замість цих продуктів краще вживати:

Цілісні зерна: вони містять багато клітковини, яка допомагає відчувати ситість і може сприяти зниженню ваги.

Нежирні білки: вони допомагають будувати і відновлювати м'язи, а також сприяють зниженню апетиту.

Ягоди: вони містять мало калорій і багато корисних речовин.

Овочі: вони містять багато клітковини, вітамінів і мінералів.

Нежирні молочні продукти: вони є хорошим джерелом білка і кальцію.

Нагадаємо, ми вже писали, яку рибу не можна вживати регулярно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!