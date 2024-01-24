Краже ніж в магазині: Як приготувати повітряний зефір всього за 20 хвилин

Зефір – це ніжний і повітряний десерт, який можна приготувати вдома за лічені хвилини. Спробуйте приготувати цей смаколик і переконаєтесь, що це краще ніж магазинні альтернативи.

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Для цього вам знадобляться лише два інгредієнти: згущене молоко і вершки або сметана, інше вже є у вашому холодильнику. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.

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Інгредієнти:

500 мл вершків (від 30%) або сметани 20-25%

250 г згущеного молока

За бажанням: фрукти, ягоди, карамель, шоколад, горіхи тощо

Приготування:

Підготуйте пергаментний папір і кондитерський мішок з насадкою. Яєчний білок і пюре повинні бути холодними. Яблучне пюре за бажанням можна збити з дрібкою лимонної кислоти. Збийте яєчний білок до стійких піків. У каструлю налийте воду і додайте цукор. Варіть сироп на середньому вогні до 110 градусів за Цельсієм. Тонкою цівкою влийте гарячий сироп в збиті яйця з пюре. Збивайте міксером до тих пір, поки маса не почне накручуватися на вінчик. За бажанням додайте харчовий барвник і ароматизатор. Розкладіть масу в кондитерський мішок і висаджуйте на пергамент. Залиште зефір на 8-10 годин при кімнатній температурі.

Поради:

Для приготування зефіру краще використовувати згущене молоко з коров'ячого молока.

Якщо ви не любите сметану, можна використовувати тільки вершки. Однак у цьому випадку зефір буде менш ніжним.

Для аромату можна використовувати ваніль, цедру лимона або апельсина, корицю тощо.

Якщо ви хочете зробити зефір кольоровим, додайте в масу кілька крапель харчового барвника.

Для прикраси зефіру можна використовувати фрукти, ягоди, карамель, шоколад, горіхи тощо.

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