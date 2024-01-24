Краже ніж в магазині: Як приготувати повітряний зефір всього за 20 хвилин
Зефір – це ніжний і повітряний десерт, який можна приготувати вдома за лічені хвилини. Спробуйте приготувати цей смаколик і переконаєтесь, що це краще ніж магазинні альтернативи.
Для цього вам знадобляться лише два інгредієнти: згущене молоко і вершки або сметана, інше вже є у вашому холодильнику. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.
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Інгредієнти:
- 500 мл вершків (від 30%) або сметани 20-25%
- 250 г згущеного молока
- За бажанням: фрукти, ягоди, карамель, шоколад, горіхи тощо
Приготування:
- Підготуйте пергаментний папір і кондитерський мішок з насадкою.
- Яєчний білок і пюре повинні бути холодними. Яблучне пюре за бажанням можна збити з дрібкою лимонної кислоти.
- Збийте яєчний білок до стійких піків.
- У каструлю налийте воду і додайте цукор. Варіть сироп на середньому вогні до 110 градусів за Цельсієм.
- Тонкою цівкою влийте гарячий сироп в збиті яйця з пюре. Збивайте міксером до тих пір, поки маса не почне накручуватися на вінчик.
- За бажанням додайте харчовий барвник і ароматизатор.
- Розкладіть масу в кондитерський мішок і висаджуйте на пергамент.
- Залиште зефір на 8-10 годин при кімнатній температурі.
Поради:
- Для приготування зефіру краще використовувати згущене молоко з коров'ячого молока.
- Якщо ви не любите сметану, можна використовувати тільки вершки. Однак у цьому випадку зефір буде менш ніжним.
- Для аромату можна використовувати ваніль, цедру лимона або апельсина, корицю тощо.
- Якщо ви хочете зробити зефір кольоровим, додайте в масу кілька крапель харчового барвника.
- Для прикраси зефіру можна використовувати фрукти, ягоди, карамель, шоколад, горіхи тощо.
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