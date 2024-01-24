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Краже ніж в магазині: Як приготувати повітряний зефір всього за 20 хвилин

Ігор Романько

Як зробити ніжний зефір із вершків або сметани та згущеного молока

Зефір – це ніжний і повітряний десерт, який можна приготувати вдома за лічені хвилини. Спробуйте приготувати цей смаколик і переконаєтесь, що це краще ніж магазинні альтернативи.

Для цього вам знадобляться лише два інгредієнти: згущене молоко і вершки або сметана, інше вже є у вашому холодильнику. Рецептом поділились на сайті noviydoctor.

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Інгредієнти:

  • 500 мл вершків (від 30%) або сметани 20-25%
  • 250 г згущеного молока
  • За бажанням: фрукти, ягоди, карамель, шоколад, горіхи тощо

Приготування:

  1. Підготуйте пергаментний папір і кондитерський мішок з насадкою.
  2. Яєчний білок і пюре повинні бути холодними. Яблучне пюре за бажанням можна збити з дрібкою лимонної кислоти.
  3. Збийте яєчний білок до стійких піків.
  4. У каструлю налийте воду і додайте цукор. Варіть сироп на середньому вогні до 110 градусів за Цельсієм.
  5. Тонкою цівкою влийте гарячий сироп в збиті яйця з пюре. Збивайте міксером до тих пір, поки маса не почне накручуватися на вінчик.
  6. За бажанням додайте харчовий барвник і ароматизатор.
  7. Розкладіть масу в кондитерський мішок і висаджуйте на пергамент.
  8. Залиште зефір на 8-10 годин при кімнатній температурі.

Поради:

  • Для приготування зефіру краще використовувати згущене молоко з коров'ячого молока.
  • Якщо ви не любите сметану, можна використовувати тільки вершки. Однак у цьому випадку зефір буде менш ніжним.
  • Для аромату можна використовувати ваніль, цедру лимона або апельсина, корицю тощо.
  • Якщо ви хочете зробити зефір кольоровим, додайте в масу кілька крапель харчового барвника.
  • Для прикраси зефіру можна використовувати фрукти, ягоди, карамель, шоколад, горіхи тощо.

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