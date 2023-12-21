Краще ніж "шуба": новий спосіб приготування відомого салату, який вразить смаком (відео)
Навіть звичні та традиційні страви можна якісно вдосконалити, якщо знати секрети їх приготування. Для прикладу традиційний салат "шуба" з оселедцем можна подати порційно – як роли.
Цей салат вже назвали шуба-рол. Пропонуємо дізнатися, як легко звичну страву перетворити на кулінарний шедевр.
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Для приготування ролів з буряка та оселедця, потрібні такі інгредієнти:
- Відварений буряк - 2 штуки
- Варена морква - 3 штуки
- Відварена у кожушках картопля - 4 штуки
- Оселедець – 1 філе
- Пучок зеленої цибулі
- Майонез або грецький йогурт – 200 грамів
Як приготувати шуба-роли
- Для початку очистьте відварені овочі.
- Філе оселедця треба нарізати довгими тонкими брусочками.
- Зелену цибулю вимийте та обсушіть.
- Візьміть шматок фольги (або харчову плівку) й викладіть на бамбуковий коврик для закрутки ролів.
- Зверху на фольгу наріжте слайсами буряк й розкладіть рівномірно у товсту смужку, аби між слайсами не було проміжків. Залишки буряку потріть на терці й висипте зверху. Щоб бурякові слайси не прилипли до фольги, можна змастити її злегка олією.
- На бурякові слайси потріть варену картоплю, розподіліть її по всій поверхні. Змажте майонезом або грецьким йогуртом. Зверху потріть на крупній терці моркву. Повторіть всі ті дії, що й з картоплею.
- Потім зверху викладіть брусочки оселедця та пір'я зеленої цибулі. Теж змастіть майонезом, або йогуртом.
- Загорніть всі інгредієнти у рулет за допомогою коврика для ролів. Готовий рулет у фользі треба поставити у холодильник на 2-3 години.
Дістаньте рулет й зніміть обережно фольгу. Гострим тонким ножем наріжте роли. Зверху можна прикрасити майонезом та посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею.
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