Лоб, моб та боб: які стрижки будуть в тренді навесні 2024 (фото)

Стрижки волосся середньої довжини завжди визначаються як ідеальний компроміс між довгими та короткими зачісками, пропонуючи універсальність і стиль. Ця весна принесла безліч нових трендів і варіацій, які сподобаються всім, хто шукає свіжий вигляд та легкість в образі.

Стилісти та перукарі порадили на весняний сезон жінкам звернути увагу на універсальні стрижки, що підійдуть для тонкого й густого волосся та для власниць різних форм облич.

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Лоб із чубчиком-шторкою:

Цей класичний образ, що ніколи не виходить з моди, відрізняється завдяки обрамленню обличчя та прихованню його недоліків. Чубчик-шторка додає молодості та може оптимально змінювати форму обличчя, роблячи його стрункішим та меншим.

Асиметричний лоб:

Це ідеальний варіант для тих, хто шукає об'єм та рух у своїй зачісці. Тупа асиметрична стрижка зберігає об'єм на кінцях, ідеально підходить для тонкого волосся та додає йому текстури.

Кудлатий боб із зачесаним чубчиком:

Цей стиль - ідеальний вибір для тих, хто хоче надати своїй зачісці кокетливості та вишуканості. Додавання об'ємного, зачесаного чубчика робить цю стрижку ще більш ефектною та модерною.

Тонкий шаруватий махор:

Ця стрижка - ідеальний варіант для тих, хто шукає образ з текстурою та об'ємом. Шари додають руху та створюють стильний, але легкий у догляді образ.

Текстурований виріз моб:

Цей варіант бобу підходить для будь-якої форми обличчя та типу волосся і додає об'єм на маківці з текстурованими шарами. Його досить легко створити та укласти, що робить його ідеальним вибором для будь-якої жінки.

Італійський лоб:

Цей стиль натхненний Старим Голлівудом і є найкращим вибором для тих, хто хоче підкреслити свої найкращі риси та додати об'єму і стрункості своїм волоссям. Його можна налаштувати для будь-якої форми обличчя та створити стильний образ, який буде приваблювати увагу.

Раніше стилісти назвали зачіски, які роблять жінок молодшими.

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