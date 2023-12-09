Лінива вечеря: рецепт запеченої курки у духовці

Для цього рецепта вам знадобиться лише курча, масло, спеції, зелень, сіль і перець. Ідеальний варіант, коли немає сил готувати.

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Інгредієнти:

Курча – 350 г

Масло вершкове – 15 г

Майоран – за смаком

Петрушка, гілочка – за смаком

Сіль – за смаком

Чорний перець – за смаком

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Спосіб приготування:

Курча помийте, посоліть і поперчіть. Всередину покладіть майоран, зелень петрушки, змастіть маслом і загорніть у фольгу.

Духовку виставте на 180 градусів та запікайте курча 30 хвилин.

Після цього дістаньте деко з духовки, розріжте фольгу ножицями та поставте розкрите курча запікатись до золотої скоринки.

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