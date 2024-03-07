Легкий та корисний: як приготувати весняний салат
Весна – чудовий час, щоб зарядити свій організм вітамінами! Салат з селерою – це не лише смачна, але й дуже корисна страва, яка допоможе вам відновити сили після зими.
Селера – це джерело вітамінів A, C, K, а також калію, фолієвої кислоти та клітковини. Цей овоч має протизапальну та антиоксидантну дію, покращує травлення та зміцнює імунітет.
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Інгредієнти:
- 2 стебла селери
- 1 яблуко
- 1 апельсин
- 1/2 склянки волоських горіхів
- 2 столові ложки оливкової олії
- 1 столова ложка лимонного соку
- Сіль і перець за смаком
Приготування:
- Наріжте селеру тонкими скибочками.
- Яблуко очистіть від шкірки та насіння, наріжте кубиками.
- Апельсин очистіть від шкірки та білої плівки, розберіть на часточки.
- Горіхи подрібніть.
- Змішайте всі інгредієнти в мисці.
- Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль і перець.
- Заправте салат і насолоджуйтесь!
Цей салат можна готувати з різними добавками:
- Додайте зелень, наприклад, петрушку або кріп.
- Використайте інші горіхи, наприклад, мигдаль або фундук.
- Замість апельсина можна використовувати грейпфрут.
Смачного!
Нагадаємо, скільки цукру треба з’їдати в день, щоб не зашкодити організму.
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