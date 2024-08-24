Хто з водіїв отримає штраф за такий обгін: непросте завдання з ПДР

Уявіть собі таку ситуацію на дорозі: два автомобілі готуються до обгону. Чи всі вони дотримуються правил дорожнього руху, розберемося разом.

Telegram-канал "За!Правилами" пропонує цікаве завдання з ПДР. На малюнку зображено два епізоди дорожнього руху. У кожному з них один автомобіль намагається обігнати інший.

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Ваше завдання: визначити, хто з водіїв порушив правила дорожнього руху під час обгону.

Правила обгону біля перехрестя. Джерело: t.me/zapravilamu

Варіанти відповідей:

Порушив водій червоного автомобіля.

Порушив водій синього автомобіля.

Порушили обидва водії.

Не порушив жоден водій.

Розв’язання:

Синій автомобіль: водій синього авто обганяє інший автомобіль на виїзді з житлової зони.

Згідно з ПДР, такий маневр дозволений, якщо він не створює загрози іншим учасникам дорожнього руху.

Червоний автомобіль: а ось водій червоного автомобіля явно порушив правила. Він намагається обігнати інший автомобіль по лінії розмітки пішохідного переходу. Це категорично заборонено. Правильна відповідь – порушив водій червоного автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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