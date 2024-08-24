Хто з водіїв отримає штраф за такий обгін: непросте завдання з ПДР
Уявіть собі таку ситуацію на дорозі: два автомобілі готуються до обгону. Чи всі вони дотримуються правил дорожнього руху, розберемося разом.
Telegram-канал "За!Правилами" пропонує цікаве завдання з ПДР. На малюнку зображено два епізоди дорожнього руху. У кожному з них один автомобіль намагається обігнати інший.
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Ваше завдання: визначити, хто з водіїв порушив правила дорожнього руху під час обгону.
Варіанти відповідей:
- Порушив водій червоного автомобіля.
- Порушив водій синього автомобіля.
- Порушили обидва водії.
- Не порушив жоден водій.
Розв’язання:
Синій автомобіль: водій синього авто обганяє інший автомобіль на виїзді з житлової зони.
Згідно з ПДР, такий маневр дозволений, якщо він не створює загрози іншим учасникам дорожнього руху.
Червоний автомобіль: а ось водій червоного автомобіля явно порушив правила. Він намагається обігнати інший автомобіль по лінії розмітки пішохідного переходу. Це категорично заборонено. Правильна відповідь – порушив водій червоного автомобіля.
Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.
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