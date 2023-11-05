Пацюки можуть фантазувати про подорожі до уявних місць, - вчені

Щури можуть фантазувати про подорожі до уявних місць. Такого висновку дійшли вчені, провівши нові дослідження.

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Як IFLScience, результати дослідження показали, що люди – не єдиний вигляд, який може мріяти. Навіть пацюки здатні фантазувати про вигадані подорожі.

Щури в експерименті могли переміщатися по екрану, використовуючи лише свої думки. Їм навіть не потрібен був килимок для миші.

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Як і люди, щури мають нейрони, відомі як "клітини місця", в області мозку під назвою гіпокамп, яка є центральною як для пам’яті, так і для уяви. У міру того, як гризуни пересуваються, ці клітини спрацьовують у постійно мінливих конфігураціях, які представляють середовище, в якому вони перебувають в будь-який момент.

У людському гіпокампі схеми активації цих клітин запам’ятовуються та зберігаються як "когнітивні карти". Подібно до ментальних моделей середовища ці карти можна згадати та відтворити в нашій уяві в будь-який момент, що дозволяє нам переміщатися у віддалені місця завдяки уяві.

Науковці створили інтерфейс мозок-машина (ІМТ), який може декодувати шаблони активації клітин гіпокампа, аби перевірити, чи дійсно щури можуть подумки перетинати свої когнітивні карти. Для цього вони помістили гризунів на сферичні бігові доріжки, переводячи їхні рухи в 360-градусне середовище віртуальної реальності, яке відображалося на екрані.

Коли щури навчилися орієнтуватися в цьому цифровому царстві в пошуках нагороди, декодер зміг розшифрувати, як шаблони стрільби гіпокампа перетворюються на рух у навколишньому середовищі. Після достатнього тренування ІМТ дослідники дезактивували бігові доріжки, щоб щури могли подорожувати віртуальним середовищем і отримувати винагороду, використовуючи лише свої думки.

"Щури успішно орієнтувалися, контролюючи свій гіпокамп, генеруючи ефективні шляхи до кожної мети", – пояснили дослідники.

Коментуючи цей висновок у своїй заяві, автор дослідження Чунсі Лай пояснив, що щур справді може активувати представлення місць у навколишньому середовищі, не заходячи туди. Навіть якщо його фізичне тіло фіксоване, його просторові думки можуть відправлятися у дуже віддалене місце.

Після демонстрації своєї здатності пересуватися у віртуальному середовищі, використовуючи лише свою уяву, щурам було запропоновано подумки підняти та перемістити об’єкт у межах цієї ментальної зони – діяльність, яку дослідники назвали "завданням джедаїв". І знову тваринам не було труднощів уявити, що вони переміщують об’єкт.

"Уявляти – одна з чудових речей, яку можуть робити люди. Тепер ми виявили, що тварини теж можуть це робити, і ми знайшли спосіб це вивчити", — сказав автор дослідження Альберт Лі.

Дивовижним результатом усього цього є те, що щури, здається, здійснюють такий самий точний контроль над своєю діяльністю гіпокампа, як і люди. Орієнтуючись у своєму уявному середовищі, гризуни були здатні підтримувати певні шаблони нейронної активності протягом багатьох секунд, що дозволяло їм утримувати свої думки на певному місці протягом реалістичного періоду часу.

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