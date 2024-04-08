Шкіряний та з капюшоном: які моделі жилетів будуть в тренді у 2024 році

Жилет – це універсальний та стильний одяг, який може доповнити будь-який образ. У 2024 році дизайнери пропонують безліч цікавих моделей жилетів на будь-який смак. Цього року шкіра – один з найактуальніших матеріалів. Крім того, актуальними будуть широкі скульптурні жилети з капюшоном. Про це пише Радіотрек.

Ось кілька трендів, на які варто звернути увагу:

Шкіряний жилет: Цього року шкіра – один з найактуальніших матеріалів. Вибирайте жилети з різноманітними фасонами: від жіночних приталених до грубих байкерських. Носіть їх з голим тілом, шкіряними штанами або спідницями, а також поєднуйте з туфлями-човниками.

Цього року шкіра – один з найактуальніших матеріалів. Вибирайте жилети з різноманітними фасонами: від жіночних приталених до грубих байкерських. Носіть їх з голим тілом, шкіряними штанами або спідницями, а також поєднуйте з туфлями-човниками. Жилет з капюшоном: Широкий скульптурний жилет з капюшоном – модна новинка 2024 року. Доповніть його великими ланцюгами на шиї та короткими чобітьми на грубій підошві.

Довгий жилет: Такий жилет може стати альтернативою сукні. Стильно виглядає з бра та подовженими штанами зі стрілками. З взуття обирайте лофери або босоніжки на пласкій підошві.

Такий жилет може стати альтернативою сукні. Стильно виглядає з бра та подовженими штанами зі стрілками. З взуття обирайте лофери або босоніжки на пласкій підошві. Костюмний жилет: Жилет з костюмної тканини – класика, яка завжди актуальна. Носіть його з штанами з того ж матеріалу та майкою в тон.

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Не бійтеся експериментувати! Поєднуйте жилет з різними речами, щоб створити свій неповторний стиль.

Ось кілька ідей для модних образів:

Шкіряний жилет + міні-спідниця + ботильйони на підборах: Сміливий та сексуальний образ.

Сміливий та сексуальний образ. Жилет з капюшоном + джинси + кросівки: Зручний та стильний образ для повсякденного життя.

Зручний та стильний образ для повсякденного життя. Довгий жилет + лофери + сумка через плече: Елегантний та діловий образ.

Елегантний та діловий образ. Костюмний жилет + штани кльош + туфлі-човники: Класичний образ, який підійде для будь-якого випадку.

Нагадаємо, ми вже писали, шо буде у тренді у 2024 році.

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