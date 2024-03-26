Шкіряна, мікротренч, бомбер: топ трендовий курток весни-2024
Цього року в моду буде велике розмаїття шкіряного одягу. Від класичних шкіряних курток до фермерських курток. Модниці зможуть обрати також короткий тренч та зручний бомбер. Різні кольори та фактури - ось що відрізняє весняний одяг-2024. Про це пише Радіотрек.
Шкіряна куртка:
Цього року шкіра на піку популярності. На подіумах представлено широкий спектр шкіряних курток:
- Класичні чорні
- Кольорові
- Оверсайз
- Довгі
- Короткі
- З ефектом потертості
- З заклепками
Бомбер:
Куртка, колись задумана як одяг для льотчиків, стала фаворитом модниць. Бомбер легко вписується в різні стилі та поєднується з джинсами, шортами, спідницями, класичними штанами
Блискуча куртка:
Ефект блиску - один з трендів сезону. Блискучі куртки пропонують носити з сукнями та спідницями, в тому числі з прозорими.
Читайте також: Які сумки будуть в моді у 2024 році: стилісти назвали 6 трендових моделей
Куртка фермера:
Цього року популярна куртка, яку колись носили фермери. Вона відрізняється практичністю та універсальністю. Підходить для повсякденного стилю
Укорочений тренч:
Мікротренч став фаворитом молоді. Він чудово підкреслює струнку талію та поєднується зі штанами та спідницями із зниженою талією
Додаткові поради:
- Не бійтеся експериментувати з кольорами та фасонами.
- Вибирайте куртку, яка підходить вашому стилю та типу фігури.
- Звертайте увагу на якість матеріалів та пошиття.
Нагадаємо, ми писали, який картатий одяг буде в тренді навесні-2024.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!