Коти вигинають спину, коли ви їх гладите: чому так відбувається

Кішки відомі своєю незалежністю, однак вони все ж таки люблять ласку. Коли ви гладите свою кішку, вона може вигинати спину. Це може означати, що їй подобається процес.

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Як пояснили фахівці з AskMyCats, кішки вигинають спину з кількох причин. Найпоширеніша причина – задоволення. Коли кішка відчуває себе щасливою і спокійною, вона може вигинати спину, щоб показати вам це. Вона також може підняти хвіст і почати муркотіти.

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Інша причина, по якій кішки вигинають спину, – розтягування. Кішки – це м’язисті тварини, і їм потрібно розтягуватися, щоб залишатися здоровими. Коли кішка вигинає спину, вона розтягує м’язи спини, плечей і ніг.

Третя причина, по якій кішки вигинають спину, – захист. Коли кішка відчуває себе загроженою, вона може вигинати спину, щоб виглядати більшою та страшнішою. Цей сигнал може попередити потенційного хижака, щоб той не нападав.

Якщо ви бачите, що ваша кішка вигинає спину, важливо звернути увагу на її поведінку. Якщо вона муркоче і розслаблена, це, швидше за все, означає, що вона відчуває задоволення. Однак, якщо вона шипить, гарчить або робить інші агресивні жести, це може означати, що вона відчуває загрозу.

Як правильно гладити свою кішку:

Почніть з м’яких погладжувань по голові та шиї. Якщо кішка відчуває себе комфортно, ви можете почати гладити її по спині та животу. Будьте обережні, щоб не натискати занадто сильно. Якщо кішка починає шипіти, гарчати або повертатися, зупиніться і дайте їй спокій.

Пам’ятайте, що кожна кішка – це індивідуальність. Деякі кішки люблять, коли їх гладять, а інші – ні. Будьте уважні до сигналів своєї кішки і дайте їй можливість сказати вам, чого вона хоче.

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