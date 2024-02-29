Кіт не п'є воду: ветеринари закликали почати хвилюватися

Домашні коти - нащадки диких тварин, які не потребували багато води. Їхні предки отримували більшу частину вологи з їжі. Тому сучасні коти можуть пити значно менше, ніж собаки, протягом дня.

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Попри це, вода - це життєво важливий елемент для будь-якого живого організму. Її нестача може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, пише petmd.

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Важливо звертати увагу на те, скільки води п'є ваш кіт. Якщо ви помітили, що він став пити менше, ніж зазвичай, це може бути свідченням проблеми.

Ось кілька причин, чому кішка може пити менше води:

Вона отримує достатньо вологи з їжі. Якщо ваш кіт їсть багато вологого корму, він може не потребувати багато питної води.

Миска для води брудна. Кішки дуже чистоплотні, тому їм не подобається пити з брудної миски.

Миска для води знаходиться в незручному місці. Кішка може не пити, якщо миска стоїть в шумному або людному місці.

У кішки є захворювання зубів. Біль у роті може змусити кішку відмовлятися від пиття.

У кішки є проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Деякі захворювання, такі як гастроентерит або панкреатит, можуть призвести до зневоднення. Зневоднення - це серйозний стан, який може бути небезпечним для життя.

Ось кілька симптомів зневоднення у котів:

Сухі ясна. Запалі очі. Закреп. Блювота або діарея. Втрата апетиту. Млявість.

Якщо ви помітили будь-який з цих симптомів у вашого кота, негайно зверніться до ветеринара.

Раніше фахівці пояснили, чому коти не гидують пити воду з унітаза, а воду з миски ігнорують.

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