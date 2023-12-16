Кіт гризе усе підряд: ветеринар сказав, чи це нормально

Чимало власників домашніх тварин стикаються з проблемою, коли їхні коти гризуть неїстівні речі, такі як кути меблів, електроніки, іграшок і навіть самих себе. Це може бути не лише дратівливим, а й небезпечним для здоров'я кота.

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У більшості випадків коти гризуть, щоб досліджувати своє оточення, зняти стрес або просто гратися. Ця поведінка зазвичай починається у віці кошенят і знижується до дорослого віку, пише Askmycats.

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Чому коти жують неїстівні речі?

Існує кілька причин, чому коти можуть почати гризти неїстівні речі. Найпоширеніші з них такі:

Прорізування зубів. У кошенят у віці від 3 тижнів до 6-7 місяців починають рости постійні зуби. Цей процес може бути болючим і викликати у них свербіж у яснах. Жування неїстівних речей допомагає їм полегшити цей дискомфорт.

Фізичні захворювання. Деякі фізичні захворювання, такі як дефіцит клітковини або проблеми зі шлунково-кишковим трактом, також можуть призвести до того, що коти почнуть гризти неїстівні речі.

Деякі фізичні захворювання, такі як дефіцит клітковини або проблеми зі шлунково-кишковим трактом, також можуть призвести до того, що коти почнуть гризти неїстівні речі. Психологічні проблеми. У деяких випадках жування неїстівних речей може бути ознакою психологічних проблем, таких як тривожність або стрес.

Які небезпеки можуть виникнути, якщо коти жують неїстівні речі?

Проковтнуті шматочки неїстівних речей можуть призвести до закупорки шлунково-кишкового тракту. Це небезпечний стан, який може вимагати негайного хірургічного втручання.

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Обгризання кутів електроніки може призвести до того, що коти потраплять під електричний струм. Це може бути смертельним.

Коти також можуть заплутатися в кабелях або інших предметах, що може призвести до травм або навіть смерті.

Як відучити кота гризти неїстівні речі?

Щоб відучити кота гризти неїстівні речі, важливо з'ясувати причину цієї поведінки. Якщо це прорізування зубів, то можна спробувати давати коту безпечні для погризування іграшки, наприклад, спеціальні дерев'яні стовпчики або кістки. Якщо ж причина в дефіциті клітковини, то потрібно переглянути раціон кота і додати в нього продукти, багаті на цю речовину.

У разі психологічних проблем може знадобитися допомога ветеринара-психотерапевта.

Ось кілька порад, які допоможуть вам відучити кота гризти неїстівні речі:

Забезпечте кота безпечним простором для гри та розваг. У цьому просторі не повинно бути доступних для кота неїстівних речей. Давайте коту безпечні іграшки. Іграшки повинні бути різного розміру, кольору та форми, щоб зацікавити кота. Збагатіть життя кота інтерактивними іграми. Ігри допоможуть коту зняти стрес і отримати необхідну фізичну активність. Спробуйте використовувати спеціальні репеленти. Репеленти, такі як гіркий спрей, можуть відлякати кота від неїстівних речей.

Якщо ви помітили, що ваш кіт починає гризти неїстівні речі, не зволікайте з діями. Вчасно вжити заходів допоможе вам захистити кота від небезпек і зберегти його здоров'я.

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