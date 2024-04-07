Копійчаний засіб відмиє унітаз до блиску: лайфхак від працівників клінінгу

Звичайний продукт, який ми використовуємо в кулінарії, може стати справжнім порятунком для вашої ванної кімнати.

За допомогою солі ви можете досягти чистоти та свіжості без використання хімічних засобів. Сіль допоможе, зокрема, відмити навіть дуже брудний унітаз до блиску, пише Real Simple.

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Забудьте про дорогі чистильні засоби для унітазів. Просто насипте приблизно 100 грамів солі в унітаз і посипте трохи по краях чаші. Залиште на 3 години або навіть на ніч, а потім промийте. Результат вас приємно здивує - ваш унітаз стане свіжим та чистим, а всі неприємні запахи зникнуть.

Солі можна використовувати не лише для прибирання ванних кімнат, але й для видалення плям з чашок. Просто змочіть трохи солі та витріть плями на чашці або чайнику. Солі відмити плями і відновити блиск вашого посуду.

Якщо ви шукаєте ефективний і недорогий спосіб зменшити вологість в приміщенні, спробуйте створити осушувач повітря з солі. Для цього вам знадобиться пластикова пляшка зі шматочком вати, що наповнена сіллю. Цей домашній засіб допоможе вам позбутися неприємного запаху і забезпечить чисте повітря в вашому домі.

Застосування солі в побуті - це економічно та екологічно дружній спосіб зберегти час та здоров’я. Використовуйте цей простий продукт для досягнення максимальних результатів у вашому домі.

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