Унітаз стане білосніжним без відбілювачів та хімікатів: прості лайфхаки

Якщо ви втомилися від бруду та неприємних запахів у туалеті, не витрачайте гроші на дорогі хімічні засоби. Існують прості та ефективні методи очищення туалету за допомогою натуральних інгредієнтів.

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Як повідомляє santeplusmag, відбілювач - це токсичний продукт, який може бути шкідливим для вашого здоров'я та навколишнього середовища. При вдиханні він може дратувати очі, шкіру та дихальні шляхи.

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Натуральні альтернативи:

1. Білий оцет:

Дезінфекція та видалення вапняних відкладень: Налийте склянку білого оцту в унітаз, залиште на 30 хвилин, потім додайте склянку харчової соди, залиште на годину. Почистьте щіткою та змийте.

Чистка сидіння: Змішайте склянку води з 1/2 склянки оцту в пульверизаторі, розпиліть на сидіння, залиште на 30 хвилин, протріть губкою.

Дезінфекція поверхонь: Розпиліть розчин оцту на кнопки змиву, дверні ручки та інші поверхні, протріть чистою тканиною.

2. Харчова сода:

Відбілювання та видалення плям: Змішайте 2 склянки харчової соди зі склянкою води до утворення пасти. Нанесіть на забруднені ділянки сидіння, залиште на 20 хвилин, потріть губкою.

Білий оцет і харчова сода чудово справляються з брудом, вапняними відкладеннями та бактеріями.

Натуральні продукти не шкідливі для вашого здоров'я та навколишнього середовища. Ви можете заощадити гроші, не купуючи дорогі хімічні засоби. Чистьте туалет без хімії, використовуючи ці прості та ефективні методи.

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