Кімнатні рослини вам подякують: для чого у горщики підсипати корицю та цукор

Кімнатні рослини - це чудовий спосіб додати краси і життя в будь-який інтер'єр. Однак іноді вони можуть починати слабшати і в'янути. Це може бути викликано декількома факторами, такими як нестача світла, води або поживних речовин.

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Якщо ви помітили, що ваша кімнатна рослина в'яне, не впадайте у відчай. Ви можете оживити її за допомогою простих натуральних інгредієнтів, які є у вас на кухні.

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Кориця

Кориця має протигрибкові та антибактеріальні властивості, які можуть захистити ваші рослини від хвороб. Вона також діє як природний гормон укорінення, що може допомогти живцям прижитися.

Щоб захистити свої рослини від хвороб, просто посипте чайну ложку кориці на грунт для горщика. Щоб стимулювати укорінення живців, покладіть трохи порошку кориці на взяте стебло перед тим, як пересадити його в горщик або в землю.

Лушпиння цибулі

Лушпиння цибулі - це природний репелент, який може допомогти захистити ваші рослини від попелиць і кліщів.

Щоб приготувати мацерацію з лушпиння цибулі, в місткість, наповнену лушпинням цибулі, налийте літр води й залиште на ніч. Потім кип'ятіть отриману суміш 20 хвилин, дайте охолонути й процідіть. Перелийте розчин у пляшку з пульверизатором і обприскайте листя кімнатних рослин.

Лушпиння цибулі також є органічним добривом. Воно багате калієм, кальцієм, магнієм і залізом, які необхідні для здоров'я рослин.

Зелений чай

Зелений чай - це природне добриво, яке допомагає зберегти здоров'я рослин і покращує їх цвітіння. Він містить азот, калій, фосфор і магній, які необхідні для росту рослин.

Щоб приготувати рідке добриво, замочіть пакетики зеленого чаю у воді на кілька годин і використовуйте цей настій для поливу рослин.

Якщо ви вже використали чайні пакетики, переробіть їх, щоб використовувати як добриво. Для цього зніміть етикетку та скріпку з чайного пакетика та помістіть його прямо в землю. Потім полийте свою рослину.

Також подумайте про підживлення ваших рослин мульчею із зеленого чаю. Для цього відкрийте використаний пакетик зеленого чаю та розкладіть його вміст по ґрунту, як мульчу. Ви можете зробити те ж саме з листям зеленого чаю, які ви використовуєте для приготування трав'яного чаю.

Цукор

Цукор - це природний стимулятор росту, який може допомогти оживити рослини, які в'януть через нестачу сонячного світла.

Посипте трохи цукру на ґрунт і полийте рослину, як зазвичай. Також можна змішати цукор з кавовою гущею, яка також є природним добривом.

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