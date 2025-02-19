Коли важко на душі: топ серіалів, які підіймають настрій

Коли серце потребує тепла, а думки – спокою, на допомогу приходять серіали, що дарують віру в краще. Вони заспокоюють, надихають і навіть допомагають переосмислити важливі речі в житті.

РБК-Україна зібрав низку серіалів, які можуть замінити сеанс у психолога та стати справжнім емоційним порятунком.

"Погань" (2016-2019)

Головна героїня – гостра на язик, саркастична, але водночас вразлива молода жінка, яка намагається впоратися з болем втрати, самотністю та непростими стосунками у великому місті. Вона руйнує "четверту стіну", спілкуючись із глядачами, що додає історії особливого шарму та гумору.

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"Кінець ї*го світу" (2017)**

Цей британський чорний комедійно-драматичний серіал знятий за мотивами графічного роману Чарльза Форсмана. Його головні герої – 17-річний Джеймс, який переконаний, що він психопат, та бунтівна Аліса, яка прагне втекти від сірого життя. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, яка змінює їхні уявлення про світ і самих себе.

"Жартую" (2018-2020)

Сюжет розповідає про Джеффа Піклза – ведучого популярного дитячого шоу, який після сімейної трагедії намагається зберегти звичний образ доброзичливого оптиміста. Але біль втрати поступово руйнує його внутрішній світ, і він починає втрачати контроль над власним життям.

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