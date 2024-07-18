Коли варто обрізати часник, щоб довго зберігався

Досвідчені садівники, які знаються на вирощуванні часнику, радять не поспішати з обрізанням його після збирання, інформує Ukr.Media. Це допоможе зберегти його свіжим та якісним протягом тривалого часу. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:

Чому не варто поспішати з обрізанням?

Після збирання голівки часнику продовжують набирати вагу. Зубки ростуть, отримуючи харчування від листя, яке ще не повністю висохло.

Що кажуть фахівці:

Обрізання зеленого пера призводить до втрати живлення голівкою. Луски, що її покривають, не можуть довго просихати, адже зубки віддають вологу, яку могли б черпати з листя.

Необрізаний часник чудово зберігається, зберігаючи свою міцність та соковитість до весни та початку літа.

Обрізання:

Обрізати часник рекомендується лише у міру потреби, наприклад, для використання або продажу.

Не рекомендується обрізати протягом 2-3 тижнів після збирання.

Залишайте близько 10-15 см стебла при обрізанні. Занадто коротка обрізка призведе до втрати ваги,соковитості та пошкодження лусок.

Спочатку обріжте сухе "бадилля", залишивши майже все стебло. Зберігайте часник насипом або в мішку.

Вже восени поступово обрізайте стебла до зручних розмірів.

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Просушування:

Після збирання просушіть часник на сонці протягом 2-3 годин.

Далі сушіть його подалі від прямих сонячних променів, під навісом, у провітрюваних приміщеннях.

Процес сушіння триває 10-14 днів, регулярно перевертаючи часник.

Обрізка коріння та стебла:

Після просушування та сортування часнику за фракціями, злегка обріжте коріння, залишивши близько 5-7 см.

Обріжте стебла практично "чисто", залишивши 0,2-0,5 см.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти свій часник свіжим, ароматним та якісним протягом усього сезону.

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