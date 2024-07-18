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Коли варто обрізати часник, щоб довго зберігався

Ціхоцька Марія

Коли варто обрізати часник, щоб довго зберігався
Це допоможе зберегти його свіжим та якісним протягом тривалого часу.

Досвідчені садівники, які знаються на вирощуванні часнику, радять не поспішати з обрізанням його після збирання, інформує Ukr.Media. Це допоможе зберегти його свіжим та якісним протягом тривалого часу. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:

Чому не варто поспішати з обрізанням?

Після збирання голівки часнику продовжують набирати вагу. Зубки ростуть, отримуючи харчування від листя, яке ще не повністю висохло.

Що кажуть фахівці:

  • Обрізання зеленого пера призводить до втрати живлення голівкою. Луски, що її покривають, не можуть довго просихати, адже зубки віддають вологу, яку могли б черпати з листя.
  • Необрізаний часник чудово зберігається, зберігаючи свою міцність та соковитість до весни та початку літа.

Обрізання:

  • Обрізати часник рекомендується лише у міру потреби, наприклад, для використання або продажу.
  • Не рекомендується обрізати протягом 2-3 тижнів після збирання.
  • Залишайте близько 10-15 см стебла при обрізанні. Занадто коротка обрізка призведе до втрати ваги,соковитості та пошкодження лусок.
  • Спочатку обріжте сухе "бадилля", залишивши майже все стебло. Зберігайте часник насипом або в мішку.
  • Вже восени поступово обрізайте стебла до зручних розмірів.

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Просушування:

  • Після збирання просушіть часник на сонці протягом 2-3 годин.
  • Далі сушіть його подалі від прямих сонячних променів, під навісом, у провітрюваних приміщеннях.
  • Процес сушіння триває 10-14 днів, регулярно перевертаючи часник.

Обрізка коріння та стебла:

  • Після просушування та сортування часнику за фракціями, злегка обріжте коріння, залишивши близько 5-7 см.
  • Обріжте стебла практично "чисто", залишивши 0,2-0,5 см.

Дотримуючись цих порад, ви зможете зберегти свій часник свіжим, ароматним та якісним протягом усього сезону.

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