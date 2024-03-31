Коли сіяти кавуни та дині навесні, щоб отримати великий врожай

Всі ми обожнюємо солодкі та соковиті кавуни та дині. Але виростити їх не так просто, адже ці культури досить примхливі, навіть попри те, що вони популярні в Україні.

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Це лише загальні рекомендації. Не бійтеся експериментувати, шукайте інформацію та ділитися досвідом з іншими садівниками. Порадами поділились на сайті porady.24tv.ua.

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Щоб не прогадати з посадками, важливо знати:

Сприятливі терміни посадки.

Особливості підготовки насіння.

Секрети догляду за баштанними культурами.

Коли садити кавуни та дині:

В Україні баштанні культури зазвичай висівають у другій половині квітня.

Однак важливо дочекатися, коли ґрунт прогріється до 15 градусів.

Для кращого прогрівання грядку можна накрити мішком на тиждень до посадки.

Під таким "навісом" температура може піднятися до 20 градусів, що забезпечить дружні сходи.

Місячний календар:

Деякі садівники орієнтуються на фази Місяця при посадці культур.

Вважається, що це може впливати на врожайність.

Найкращі дні для посадки кавунів та динь у 2024 році: Березень: 2, 29, 30. Квітень: 25, 26.

Сприятливі дні: 1, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27 (березень), 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 (квітень).

Підготовка насіння:

Перед посадкою насіння калібрують, відбраковують пошкоджені екземпляри та сортують за розміром.

Щоб перевірити придатність насіння, його опускають в соляний розчин на 10 хвилин.

Те, що спливло, викидають, а решту промивають та просушують.

Для кращого результату рекомендується також врахувати:

Ваш клімат.

Особливості ґрунту.

Сорт кавуна або дині.

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