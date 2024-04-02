Коли садити насіння трави для ідеального газону: хитрощі садівників

Гарний газон – ключ до привабливого саду. Тому, якщо ви мрієте про зелену траву, яка буде радувати око, вам варто звернути увагу на правильний час для посіву трави.

Відео дня

Фахівці розповіли, коли найкраще сіяти газонну траву весною та дали корисні поради, як правильно це зробити.

Коли потрібно сіяти траву?

Вибір часу для посіву трави визначається кількома факторами, такими як температура ґрунту, прогноз погоди, вид трави та місцезнаходження. Зокрема, місцевий клімат грає важливу роль. У теплих південних регіонах трави можна сіяти раніше, ніж у прохолодніших північних районах. Також важливо враховувати вид трави: деякі види вимагають вищої температури ґрунту для проростання, тоді як інші – навпаки.

Також читайте: Експерт із садівництва назвав два прості кроки для густого газону

Коли садити траву навесні?

Теплолюбні види трави найкраще сіяти навесні, коли температура ґрунту становить 15 градусів або вище. Це забезпечить оптимальні умови для їхнього проростання. Щодо прохолодних трав, їх можна сіяти в кінці зими або на початку весни, коли температура ґрунту лише піднімається.

Які кроки потрібно виконати для успішного посіву трави?

Аналіз ґрунту: Перед посівом важливо перевірити рівень поживних речовин у ґрунті і, якщо необхідно, внести додаткові добрива.

Підготовка ґрунту: Видаліть каміння та рівномірно розподіліть ґрунт по ділянці, де плануєте сіяти траву.

Посів насіння: Використовуйте ручний розкидач або розкидач для рівномірного посіву насіння. Пам'ятайте про додаткові добрива для газону.

Полив: Забезпечте достатню вологість для проростання насіння, поливаючи ділянку щодня. Після проростання зменште частоту поливу, але збільште його обсяг.

Догляд за молодим газоном: Не стригти газон до того часу, поки він не досягне висоти принаймні 8 см, і уникайте видалення занадто багато трави одночасно.

З цими простими порадами ви зможете насолоджуватися густим і здоровим газоном протягом всього року. Не забувайте про індивідуальні вимоги кожного виду трави та враховуйте місцеві кліматичні умови для досягнення найкращих результатів.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за газоном.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!