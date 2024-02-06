Коли не можете вибрати який салат з пекінської капусти приготувати: 7 найкращих рецептів

Хто не любить легкі та смачні салати? А якщо вони ще й святкові, то й поготів! Сьогодні я хочу поділитися з вами декількома рецептами салатів з пекінської капусти.

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Ця капуста – справжня знахідка: вона доступна цілий рік, коштує недорого, а салати з неї виходять просто чудові, пише ТСН. Не бійтеся експериментувати та додавати до салатів свої улюблені інгредієнти. Замість майонезу можна використовувати йогурт або оливкову олію. Свіжа зелень додасть салатам аромату та користі.

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Легкі салати:

З кукурудзою: Цей салат готується за лічені хвилини! Вам знадобиться лише пекінська капуста, кукурудза, огірок, яйце, сметана, петрушка, сіль та перець. Наріжте все соломкою, змішайте, заправте сметаною та насолоджуйтесь!

Цей салат готується за лічені хвилини! Вам знадобиться лише пекінська капуста, кукурудза, огірок, яйце, сметана, петрушка, сіль та перець. Наріжте все соломкою, змішайте, заправте сметаною та насолоджуйтесь! З крабовими паличками та французькою гірчицею: Цей салат трохи пікантніший за попередній. До пекінської капусти додайте крабові палички, болгарський перець, цибулю, йогурт або сметану, французьку гірчицю, сіль та перець. Заправте салат і насолоджуйтесь хрусткою свіжістю!

Святкові салати:

З креветками та ананасом: Цей салат - справжня окраса будь-якого столу! Наріжте пекінську капусту, ананаси та крабові палички, додайте коктейльні креветки, заправте майонезом та сіллю. Вишуканий та смачний салат готовий!

З сухариками:

Простий рецепт: Цей салат сподобається всім любителям ситних та хрустких салатів. Вам знадобиться пекінська капуста, варена або копчена курка, кукурудза, огірок, сухарики, оливкова олія, лимонний сік, сіль та перець. Наріжте все, змішайте, заправте оливковою олією з лимонним соком, додайте сухарики - і вуаля!

Цей салат сподобається всім любителям ситних та хрустких салатів. Вам знадобиться пекінська капуста, варена або копчена курка, кукурудза, огірок, сухарики, оливкова олія, лимонний сік, сіль та перець. Наріжте все, змішайте, заправте оливковою олією з лимонним соком, додайте сухарики - і вуаля! Салат "Цезар": Цей класичний салат можна приготувати і з пекінською капустою. Вам знадобиться пекінська капуста, куряче філе, твердий сир, сухарики, майонез, часник, зелень та лимон. Відваріть філе, наріжте все, заправте майонезом з часником та зеленню, додайте сухарики - і салат "Цезар" готовий!

Без майонезу:

З паприкою, морквою та цибулею: Цей салат - справжня вітамінна бомба! Наріжте пекінську капусту, паприку, моркву та цибулю, змішайте, заправте оливковою олією з оцтом, цукром, сіллю та зеленню. Легкий та корисний салат готовий!

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