Коли насправді виникло слово 'мрія': Мовознавець здивував відповіддю

Всім відоме слово "мрія", однак воно з'явилося відносно нещодавно. Воно має не дуже довгу історію використання.

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, коли та як з'явилося це слово в українській мові. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Не всі знають, що слово "мрія" у нашій мові з’явилося не так давно. Хто б міг подумати, Тарас Шевченко не знав такого слова. Воно увійшло в нашу мову після його смерті", – зазначив мовознавець.

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Авраменко вказав, що слово вигадав український письменник Михайло Старицький, автор кіноп’єси, за якою було знято знаменитий кінофільм "За двома зайцями".

"Він придумав це слово і використав у вірші, який присвятив матері Лесі Українки Олені Пчілці. Це був 1873 рік, майже 150 років тому. Новостворене слово "мрія" припало до душі письменниці, і зазвучало у її поезіях. А потім його підхопили читачі, воно пішло в народ і потрапило до словників", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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