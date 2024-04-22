Коли фарбувати яйці та пекти паску у 2024 році згідно з народними та церковними звичаями
Для православних України Великдень у 2024 році припадає на 5 травня. З давніх-давен українці з нетерпінням чекають цього свята, адже воно знаменує собою перемогу життя над смертю, добра над злом.
Одними з найулюбленіших традицій Великодня є випікання ароматної паски та фарбування яєць. Про це пише УНІАН.
Коли ж найкраще пекти паску і фарбувати яйця?
Згідно з українськими звичаями, робити це рекомендується в останні дні Страсного тижня, який передує Великодню.
Чистий четвер (2 травня 2024 року) вважається найкращим днем для випікання пасок. В цей день прийнято наводити лад у домі, закінчувати підготовку до свята та готуватися до застілля. Господині зазвичай замішують дріжджове тісто і залишають його підніматися на кілька днів.
Велика субота (4 травня 2024 року) - ще один вдалий день для приготування пасок та крашанок. Якщо ви не встигли зробити це в Чистий четвер, можете перенести цю справу на суботу.
Пам'ятайте, що до настання Великодня (5 травня) куштувати продукти, що містять яйця, не можна, адже ще триває Великий піст.
Важливо:
- Страсна п'ятниця (3 травня 2024 року) - день, коли категорично забороняється пекти паски, фарбувати яйця та займатися будь-якою роботою по дому. Це день скорботи за розп'ятим Ісусом Христом.
- Сам день Великодня (5 травня 2024 року) також не рекомендується для приготування їжі. Цього дня краще зосередитися на молитві та святкуванні.
Нагадаємо, ми вже писали, чому Великдень 2024 року в Україні буде в інший день.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!