Коли фарбувати яйці та пекти паску у 2024 році згідно з народними та церковними звичаями

Для православних України Великдень у 2024 році припадає на 5 травня. З давніх-давен українці з нетерпінням чекають цього свята, адже воно знаменує собою перемогу життя над смертю, добра над злом.

Одними з найулюбленіших традицій Великодня є випікання ароматної паски та фарбування яєць. Про це пише УНІАН.

Коли ж найкраще пекти паску і фарбувати яйця?

Згідно з українськими звичаями, робити це рекомендується в останні дні Страсного тижня, який передує Великодню.

Чистий четвер (2 травня 2024 року) вважається найкращим днем для випікання пасок. В цей день прийнято наводити лад у домі, закінчувати підготовку до свята та готуватися до застілля. Господині зазвичай замішують дріжджове тісто і залишають його підніматися на кілька днів.

Велика субота (4 травня 2024 року) - ще один вдалий день для приготування пасок та крашанок. Якщо ви не встигли зробити це в Чистий четвер, можете перенести цю справу на суботу.

Пам'ятайте, що до настання Великодня (5 травня) куштувати продукти, що містять яйця, не можна, адже ще триває Великий піст.

Важливо:

Страсна п'ятниця (3 травня 2024 року) - день, коли категорично забороняється пекти паски, фарбувати яйця та займатися будь-якою роботою по дому. Це день скорботи за розп'ятим Ісусом Христом.

- день, коли категорично забороняється пекти паски, фарбувати яйця та займатися будь-якою роботою по дому. Це день скорботи за розп'ятим Ісусом Христом. Сам день Великодня (5 травня 2024 року) також не рекомендується для приготування їжі. Цього дня краще зосередитися на молитві та святкуванні.

Нагадаємо, ми вже писали, чому Великдень 2024 року в Україні буде в інший день.

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