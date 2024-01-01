Зміни неминучі: Чому Великдень 2024 року в Україні буде в інший день

2024 року Україна святкуватиме Великдень за новоюліанським календарем, оскільки з вересня 2023 року дати більшості неперехідних православних свят змінилися. Їх тепер відзначають на 13 днів раніше.

2024 року християни західного обряду (католики) в Україні святкуватимуть Великдень 31 березня, а східного обряду (православні) – 5 травня.

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Дата Великодня визначається зі співвідношення місячного й сонячного календарів.

Православні використовують юліанський календар, який був розроблений у 46 році до нашої ери. За цим календарем Великдень святкується в неділю після першого повного місяця, який настає після весняного рівнодення.

Католики використовують григоріанський календар, який був розроблений у 16 столітті. За цим календарем Великдень святкується в неділю після першого повного місяця, який настає після весняного рівнодення і після дня Пасхи за юліанським календарем.

Через перехід українських церков на новоюліанський календар, змінилася й дата Великого посту (40 діб перед Великоднем).

Великий піст 2024 – це найбільший піст, який починається за сім тижнів до Воскресіння Христового. Наступного року він триватиме з 18 березня до 4 травня.

Великий піст – один із найсуворіших. Він є часом покаяння, роздумів і молитви.Під час посту віруючі утримуються від вживання м'яса, молока, яєць і риби, в тому числі в складі різних страв.Риба дозволяється лише на два свята: Благовіщення і Вхід Господній в Єрусалим.

Піст - це не тільки відмова від певної їжі, але й від усіх шкідливих звичок і веселощів. Він є часом, коли людина може очистити свою душу і тіло, підготуватися до зустрічі з Воскреслим Христом.

Пропонуємо дізнатися, які страви мають бути на святковому столі у Великдень.

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