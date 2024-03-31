Книга, що викликала дебати: Гарвард позбувається палітурки XIX століття, яка зроблена із шкіри померлої пацієнтки

Гарвардська університетська бібліотека Гоутона оголосила про заміну обкладинки історичної книги "Долі людські" (Des destinées de l’âme) Арсена Гуссейє. Вона була виготовлена з людської шкіри у 1880-х роках.

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Цей рідкісний екземпляр, що зберігався понад дев’яносто років, буде перепалітурений у зв’язку з етичними проблемами, пов’язаними з його походженням. Про це повідомляється на офіційному сайті бібліотеки.

Книга була подарована його автором другу, французькому медику та любителю книг Людовіку Буланду. Він, у свою чергу, обробив обкладинку шкірою, яку незаконно зняв з тіла померлої жінки в лікарні.

Цей екземпляр знаходиться у колекції Гарвардської бібліотеки з 1934 року. Спочатку книгу передав для зберігання Джон Стетсон-молодший, американський дипломат, підприємець і випускник Гарварда, а після його смерті у 1954 році його вдова Рубі подарувала її бібліотеці Гоутона.

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Після публікації Звіту Керівного комітету Гарвардського університету восени 2022 року, бібліотека внесла зміни до політики володіння книгами.

"В результаті глибокого аналізу, консультацій з зацікавленими сторонами та дискусій, Гарвардська бібліотека разом з Комітетом з повернення колекцій Гарвардського музею вирішили, що використання людських останків для палітурки цієї книги є неприйнятним через моральну проблематичність її походження та історії", – повідомили в бібліотеці.

У 2014 році наукові дослідження підтвердили, що обкладинка книги дійсно була зроблена з людської шкіри, але бібліотека не приділила належної уваги цьому факту, за що вона вибачилася.

"Гарвардська бібліотека визнає, що минулі помилки призвели до додаткової об’єктивізації та порушення гідності особи, чиї останки були використані для палітурки. Ми вибачаємося перед усіма, хто був засмучений цими діями", – сказано в заяві.

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