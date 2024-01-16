Археологи знайшли загублену рукописну книгу псалмів принцеси-біженки (фото)

Науковці виявили 21 фрагмент рукопису, який, ймовірно, належав англійській принцесі Гунхільд, яка втекла з Англії після норманського завоювання в 1066 році.

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Фрагменти, знайдені в архіві в місті Алкмар у Нідерландах, походять із Псалтиря, написаного латинською мовою зі староанглійськими глосами, пише Newsweek.

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Гунхільд була сестрою переможеного англійського короля Гарольда Годвінсона, який загинув у битві при Гастінгсі в 1066 році.

Вона померла в Брюгге, Бельгія, у 1087 році, і її Псалтир був подарований католицькій церкві Св. Донаа в місті. Остання задокументована згадка про рукопис у церкві була в 1561 році.

Вчені вважають, що рукопис був конфіскований кальвіністами в 1580 році й проданий лейденському палітурнику близько 1600 року. Фрагменти, знайдені в Алкмаарі, є частиною цього рукопису.

Відкриття є важливим для вивчення історії англосаксонської культури та літератури. Воно також дає нове уявлення про життя Гунхільд, яка була відома своєю релігійністю та освітою.

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