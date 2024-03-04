Кльош та розріз: 5 наймодніших спідниць 2024 року

Модні спідниці сезону весна-літо 2024 змушують мріяти, щоб якнайшвидше настало тепло — розмаїттям тканин, аплікацій, вирізів та силуетів. З одного боку, ми бачимо велику мінімалістичну тенденцію у дусі 1990-х, що відображається у класичних точних лініях, з іншого - не бракує і сучасних альтернативних дизайнів, як-от мрійливі тривимірні квіткові аплікації або мікроспідниці-балони. Про це пише Радіотрек.

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Кльош

Кльош-спідниця відразу робить образ жіночним та романтичним. Особливо якщо вона з квітковим принтом.

Темна кльош ідеально поєднується з жакетом і сорочкою для ділового стилю. А на побачення краще підійде романтична квітчаста модель з прозорою блузкою.

З розрізом

Спідниця-максі з розрізом до середини стегна демонструє стрункі ноги. Така стильно виглядатиме на романтичному побаченні чи в театрі з модною накидкою або блузою.

Прозора

Прозора спідниця з непрозорими колготками чи атласною підкладкою - чудовий вибір для святкових подій.

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Шкіряна

Шкіряні спідниці різних фасонів - must have 2024 року. Вони підійдуть для роботи, прогулянок і побачень. Головне - створити цікавий образ зверху.

Спідниця поверх штанів

Ще один актуальний тренд - поєднання спідниці та штанів. Такий лук нагадує східних красунь. Дизайнери пропонують носити разом як класичні тканини, так і джинсу з шифоном чи атласом.

Нагадаємо, ми вже писали, які шкіряні речі будуть в моді у 2024 році.

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